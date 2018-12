Philips, l'aspirapolvere lava e asciuga oggi scontata del 45%

Gli elettrodomestici sono ormai necessari in queste giornate frenetiche, dove il tempo è sempre meno e la stanchezza accumulata durante l'anno si fa sentire sempre di più. Per facilitare le vostre faccende, senza rinunciare alla pulizia e all'igiene, vi proponiamo una super offerta disponibile solo per oggi su Amazon, l'aspirapolvere AcquaTrio Pro di Philips.

AcquaTrio Pro, grazie alle sue spazzole in microfibra e alla loro rotazione rapida offre una pulizia efficace, su tutti i pavimenti duri. Aspira, lava e asciuga, consentendo di risparmiare tempo e rimuovendo ogni genere di sporco e polvere, bloccando gli allergeni in un serbatoio separato.

Utilizzando solo acqua di rubinetto, fredda o calda, una volta nebulizzata elimina e igienizza i pavimenti e l'asciugatura è rapida ed efficace grazie alla rotazione della spazzola.

A differenza dei suoi concorrenti AcquaTrio Pro è leggero, facile da manovrare e grazie al filo molto lungo, consente di districarsi per l'appartamento in libertà garantendo igiene alla casa ogni giorno. Il design è semplice ed elegante, perchè non pensare quindi a un regalo di Natale utile e di qualità?

