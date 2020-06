L'arricciacapelli automatico di BaByliss in offerta a un prezzo conveniente con uno sconto del 47%

L'arricciacapelli automatico Smooth&Wave 2 in 1 di BaByliss è in offerta su Amazon a 79,99 €, con uno sconto del 47%, per un periodo limitato di tempo. Ecco tutte le caratteristiche di questo ottimo arricciacapelli.

L'arricciacapelli Smooth&Wave 2 in 1 di BaByliss è un beauty tool di ottima qualità, capace di regalarti una piega perfetta e duratura: questo strumento di styling automatico, infatti, è dotato di una tecnologia rivoluzionaria che ti permette sia di lisciare i capelli che di realizzare ricci e onde morbide a lunga durata.

Facile da usare e maneggevole, durante l'utilizzo i capelli vengono automaticamente aspirati attorno al cilindro in ceramica, dove vengono poi tenuti delicatamente e preriscaldati prima dello styling. Le caratteristiche principali che contraddistinguono questo arricciacapelli automatico sono:

Automatic Styling Technology - un arricciacapelli completamente automatico con una tecnologia brevettata che permette di ottenere ricci definiti in pochi secondi senza fatica;

completamente con una tecnologia brevettata che permette di ottenere definiti in pochi secondi senza fatica; 2 modalità di funzionamento - modalità Wave, per creare ricci decisi o onde morbide, e modalità Smooth, per capelli lisci lucenti e morbidi;

decisi o morbide, e modalità Smooth, per lucenti e morbidi; funzione ionica, per una piega perfetta senza effetto crespo;

tasti ergonomici e indicatori LED su entrambi i lati per le due modalità di funzionamento;

piastre flottanti e cilindro rivestiti in ceramica , per rispettare la natura dei capelli, anche quelli fini o delicati;

flottanti e cilindro rivestiti in , per rispettare la natura dei capelli, anche quelli fini o delicati; 3 temperature selezionabili (230° C, 200° C e 180° C);

3 modalità di direzione dei ricci (sinistra, destra, alternati) per realizzare styling strutturati o con una finitura più naturale;

(sinistra, destra, alternati) per realizzare styling strutturati o con una finitura più naturale; indicatore luminoso al raggiungimento della temperatura;

modalità sleep dopo 20 minuti di non utilizzo e auto-spegnimento di sicurezza;

cavo girevole a 360° da 2.5m;

tappetino termo-resistente incluso;

3 anni di garanzia con sostituzione gratuita del prodotto in caso di guasto.

Comodissimo e facile da usare anche per chi non ha grande manualità, l'arricciacapelli automatico Smooth&Wave 2 in 1 di BaByliss è un prodotto di altissima qualità che regala una piega impeccabile e duratura: approfitta subito dell'offerta su Amazon e acquistalo a soli 79,99 €, con uno sconto del 47%!

Scoprilo in vendita su Amazon.it