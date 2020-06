La piastra lisciante Pearl di Remington in offerta con uno sconto del 31%

La piastra lisciante Pearl di Remington è in offerta su Amazon a 29,99 €, con uno sconto del 31%, per un periodo limitato di tempo. Ecco tutte le caratteristiche e i pro e i contro di questa piastra per capelli.

La piastra lisciante Pearl Collection S9500 marcata Remington si caratterizza per il rivestimento speciale a doppio strato, composto da ceramica di ultima generazione (Cerasol) e vera perla, che garantisce un maggiore scorrimento sui capelli e risultati duraturi, sorprendenti e professionali comodamente a casa propria. Le caratteristiche principali di questa piastra sono:

strette più lunghe (110 mm) ed oscillanti; riscaldamento ultra rapido - pronta all’uso in 10 secondi - e raffreddamento rapido;

funzione Turbo Boost, per raggiungere velocemente la massima temperatura;

blocco della temperatura per evitare cambi accidentali;

display digitale per la regolazione della temperatura da 150 °C a 235 °C;

spegnimento automatico dopo 60 minuti di non utilizzo;

cavo girevole lungo 3 mt;

comandi posti sul corpo della piastra ;

; voltaggio universale.

Il design compatto e lucido, nei toni del bianco e nero, rende questa piastra molto raffinata e femminile, e nella confezione è compresa un'elegante custodia resistente al calore, per portare la piastra sempre con te. La piastra lisciante Pearl di Remington è in offerta su Amazon a 29,99€, con uno sconto del 31%, per un periodo limitato di tempo: approfittane subito!

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

riscaldamento e raffreddamento rapido;

resistente e comoda da usare.

Contro:

cavo girevole molto lungo, può risultare scomodo.

Scoprila in vendita su Amazon.it