Impastatrice Kenwood Prospero oggi in offerta a 158 euro per il Black Friday

A chi non piace impastare e miscelare gli ingredienti per creare ricette sempre nuove in cucina? Le buone intenzioni e le presunte doti da buongustai spesso non bastano, ma non si deve disperare. Per ottenere ottimi risultati bisogna affidarsi ai migliori strumenti, quindi non c'è niente di meglio dell'impastatrice planetaria Kenwood Prospero KM282 Kitchen machine che solo per oggi 21 novembre è disponibile su Amazon con una percentuale di sconto vantaggiosa, del 36%!

Definirla semplicemente "impastatrice" è troppo poco, è un alleato fondamentale in cucina e garantisce sapori e profumi unici.

Il movimento planetario si accompagna alle tre prese motore e alle tre diverse velocità per lavorare le varie ricette. Il recipiente è in acciaio Inox e ha una capacità di oltre quattro litri. Per non far mancare proprio nulla agli chef provetti, inoltre, sono previsti tre utensili, vale a dire la frusta a filo, il gancio impastatore e la frusta a K. L'elenco delle dotazioni è completato dal frullatore con la caraffa in vetro e dal Food Processor con le sue caratteristiche lame in acciaio.

Gli impasti non diventaranno più un problema, come anche il montaggio a neve. Kenwood Prospero è la macchina perfetta anche per sminuzzare e frullare: in caso di inserimento scorretto delle attrezzature c'è un sistema di sicurezza che blocca il funzionamento, evitando qualsiasi problema.

Leggerezza e praticità: sono senza dubbio queste le due caratteristiche principali del frullatore con risultati accurati e soprattutto veloci. Questo vuol dire che si possono preparare ottimi e gustosi manicaretti anche quando si ha poco tempo a disposizione e ci sono ospiti imprevisti. Esistono impastatrici Kenwood di fascia più alta, ma Kenwood Prospero è ugualmente utile. Si tratta della scelta migliore se si vogliono realizzare dolci di ogni tipo, avendo comunque l'accortezza di limitare le dosi quando gli impasti sono più duri.

L'impastatrice è un ottimo regalo di Natale da fare e da farsi, per dilettarsi in cucina e condividere i risultati con i propi amici e parenti.

Non perdere le offerte del Black Friday! Il 23 novembre la parola d'ordine è: Shopping