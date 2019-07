Braun Silk-épil 9 9/990 scontato del 60% per il Prime Day 2019

Amazon per questo Prime Day 2019 ha pensato davvero a tutti: donne, uomini, grandi e piccini. L'offerta lampo in questione è per lei, che non rinuncia a gambe liscie e impeccabili, tutelando anche la pelle dalle irritazioni, causate dalla maggior parte degli epilatori, e dalla classica ceretta.

Braun è una garanzia per qualità e funzionalità dei suoi prodotti, come per questo modello di Silk èpil dotato di ben 13 accessori. La tecnologia SensoSmart guida la mano ad esercitare una pressione inferiore, per rimuovere ancora più peli, con la particolarità aggiunta di poterlo passare sotto la doccia o nella vasca da bagno, grazie alla tecnlogia Wet&Dry e all'assenza dei fastidiosi fili che ostacolarebbero i movimenti.

Inoltre, contiene 3 spazzole per il corpo che permettono di massaggiare le gambe ed esfoliarle, riducendo notevolmente la nascita dei peli incarniti, acerrimi nemici della morbidezza delle nostre gambe. Tra gli accessori anche un cappuccio per massaggiare ed esfoliare il viso.

Il Silk èpil di Braun è l'accessorio irrinunciabile, soprattutto in vista delle vacanze, comodo da trasportare in viaggio e vitale per tutte coloro che nonostante il poco tempo a disposizione non rinunciano a un look sempre in ordine.

Manca poco tempo, affrettati e ordina qui il Silk èpil scontato del 60%!