Le migliori offerte del Prime Day: ferro arricciacapelli 5 in 1 di Elehot a soli 24,49 €

Per il Prime Day, evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati e convenienti, Elehot propone in offerta il ferro arricciacapelli 5 in 1 a soli 24,49 €.



Il rivestimento in ceramica e tormalina rende i capelli più definiti e morbidi, riducendo i danni del calore, e la tecnologia a ioni negativi elimina elettricità statica e combatte l’effetto crespo. Nella confezione troverai 5 ferri di diverse dimensioni per ottenere altrettanti tipi di ricci: il ferro da 9-18mm per ricci stretti, da 19-25mm per ricci a spirale, da 19mm per ricci morbidi, da 25mm per onde da spiaggia e da 32mm per onde larghe. Il cavo di carica si può ruotare fini a 360°, così da poter usare agevolmente il ferro da angolazioni diverse, e la temperatura è regolabile da 80° a 230°C, per ogni tipo di capello: ti consiglio di regolare la temperatura sui 210-230? per capelli spessi, sui 190-210? per capelli normali e sui 170-190? per capelli sottili.



Il ferro di Elehot inoltre è dotato di uno schermo LCD, grazie al quale è possibile visualizzare e modificare le impostazioni, della funzione di spegnimento automatico dopo 60 minuti e della tecnologia di riscaldamento rapido PTC, grazie alla quale il ferro raggiunge la temperatura impostata in soli 60 secondi. Inoltre, il piedistallo integrato nel manipolo consente di appoggiare il ferro senza paura di rovinare le superfici. Nella confezione troverai 1 manipolo, 5 ferri di diverso diametro, 1 guanto termoprotettivo e 1 manuale in italiano.



Il ferro arricciacapelli 5 in 1 di Elehot è assolutamente consigliato se vuoi ricci morbidi, definiti e sani: distribuendo il calore in modo costante e uniforme, previene i danni dovuti alle alte temperature e i 5 diversi ferri ti permetteranno di provare pieghe e acconciature sempre nuove! Inoltre per il Prime Day lo puoi acquistare ad un prezzo davvero eccezionale!



