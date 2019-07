Prime Day Amazon: aspirabriciole scontato del 60%

Il Prime Day 2019 sta per terminare, ma ancora sul sito è possibile trovare numerose offerte in tutte le categorie. Tra i prodotti più richiesti per mantenere pulita la propria casa, c'è l'aspirabriciole BLACK+DECKER, in offerta solo per oggi e solo per i clienti Prime al prezzo di 79,99 euro, con uno sconto del 60%.

L'aspiratore ricaricabile con azione ciclonica, è dotato di uno speciale design compatto e bilanciato, con tecnologia al litio. L’ingombro ridotto e la bocchetta aspirante flessibile che si estende fino a 1,5 mt, garantiscono una grande versatilità nelle pulizie quotidiane, consentendo di raggiungere comodamente anche gli angoli più difficili ed inaccessibili della casa.

Piccolo, pratico, leggero, ha un'autonomia di circa 20 minuti e può essere utilizzato anche per pulire l'automobile.

Unico difetto: Risulta abbastanza rumoroso.

Non perdere tempo! Approfitta dell'offerta, clicca qui