Le migliori offerte del Prime Day per i bambini a meno di 200 euro

Anche quest’anno è arrivato uno degli eventi più attesi dei clienti Amazon: il Prime Day. Il colosso dell’e-commerce ha in serbo per i clienti una sorpresa! Per la prima volta l’evento durerà 48 ore.

Dallo scoccare della mezzanotte del 15 luglio, fino alle 23:59 del 16 luglio i clienti iscritti al servizio Prime avranno a disposizione sconti imperdibili sui loro prodotti preferiti. Tech, bellezza, casa, Amazon ha deciso di accontentare ognuno di voi compresi i più piccoli.

Durante la 48 ore di sconti, non mancheranno super offerte dedicate al mondo dei bambini. Curiosi? Continuate a leggere per scoprire cosa c'è in serbo su Amazon.it.

Cyber Seggiolino Auto 2 in 1: Prezzo consigliato 289,95€ prezzo scontato 173,99 con uno sconto del 40%

Con l’arrivo dell’estate aumentano gli spostamenti e far viaggiare il piccolo al sicuro è fondamentale. Questo seggiolino 2 in 1 cresce con il bambino dai 9 mesi ai 12 anni di vita e si adatta ad ogni situazione. Adatto per auto con e senza Isofix, quando i piccoli diventano più grandi, il modello può essere trasformato con pochi semplici passaggi in un seggiolino appartenente al gruppo 2/3. Facile da installare e rimuovere, il cuscino di sicurezza ottimizzato e lo schienale regolabile in altezza in 11 posizioni, riduce il rischio di gravi lesioni al collo senza opprimere il bambino. Il rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°C è perfetto per far sentire il piccolo protetto e sicuro.

Cyber Seggiolino Auto 2 in 1

Bébé Confort RodiFix: Prezzo consigliato 191,00€ prezzo scontato 124,99€ con uno sconto del 35%

Per i bambini più grandi questo seggiolino è pratico e funzionale. Il modello Isofix gruppo 2/3, è pensato per i piccoli con età compresa tra i 3,5 e i 12 anni e peso tra i 15 36 kg. Dotato di pinze isofix per un'installazione stabile e sicura sul sedile dell'auto, all'occorrenza può essere installato anche con la cintura di sicurezza dell’auto. Il modello reclinabile e le protezioni laterali per proteggere testa e il bacino dagli impatti laterali grazie alla Tecnologia AirProtect integrata nel poggiatesta, assicurano il massimo della protezione e della comodità.

Bébé Confort RodiFix

Peg Perego Seggiolino Auto da Viaggio: Prezzo consigliato 190,00€ prezzo scontato 123,88€ con cuo sconto del 35%

Se amate viaggiare, ma volete assicurare al vostro piccolo un’esperienza comoda e sicura, questo modello fa al caso vostro. Il seggiolino del gruppo 2-3 è flessibile e si può utilizzare per un lungo arco di tempo. Indicato per bambini da tre a 12 anni (da 15 a 36 kg), garantisce sicurezza e protezione in ogni fase della sua crescita. Lo schienale rinforzato in alluminio assicura il piccolo contro il colpo di frusta in caso di urto posteriore. Leggero e regolabile in tante posizioni, lo schienale del seggiolino si piega su se stesso quando inutilizzato e occupa poco spazio nel bagagliaio.

Peg Perego Seggiolino Auto da Viaggio

Chicco Elegance Key: Prezzo consigliato 149,00€ prezzo scontato 72,53€ con uno sconto del 51%

Il seggiolino comodo e regolabile accompagnerà il tuo bambino per lunghi viaggi il modello del gruppo 2/3 omologato per il trasporto in auto di bambini con un peso compreso tra i 15 e i 36 kg. L’altezza e la larghezza regolabili in modo indipendente, seguono la crescita del tuo bambino in modo corretto. Lo schienale reclinabile in 3 diverse posizioni, assicura viaggi in totale comfort.

Chicco Elegance Key

Nuvita Ariasana Umidificatore: Prezzo consigliato 59,99€ prezzo scontato 49,99€ con uno sconto del 17%

Per assicurare un ambiente sano e pulito, l’umidificatore ad ultrasuoni umidifica e purifica l’aria, per una casa più sicura. La tecnologia agli ioni di argento elimina i germi e i batteri dall’acqua. Inoltre, il filtro attivo al carbone, pulisce prima della vaporizzazione, creando un ambiente sano per l’intera famiglia. Questo dispositivo ultra-silenzioso può essere usato nella stanza dei neonati, senza che disturbi il tuo sonno. Molto semplice da utilizzare, tutte le funzioni possono essere selezionate tramite un tasto. L’umidificatore può contenere fino a due litri di acqua, si spegne automaticamente quando finisce.

Nuvita Ariasana Umidificatore

