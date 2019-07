Le migliori offerte del Prime Day per la casa a meno di 200 euro

Finalmente è arrivato il Prime Day e Amazon ha voluto fare un regalo a tutti i suoi clienti. Per la prima volta tutti gli iscritti al servizio Prime, avranno a disposizione ben 48 ore di offerte. Dalla mezzanotte del 15 luglio fino alle 23.59 del 16 luglio potranno trovate tutti i loro prodotti preferiti a prezzi super scontati.

Gli iscritti a Prime potranno beneficiare di offerte imperdibili. Tecnologia, bambini, moda e bellezza, ce n’è per tutti i gusti.

Avete voglia di dare un nuovo volto al vostro appartamento? Non vedete l’ora di avere un aiuto in più in cucina o durante le pulizie? Scopri tutte le offerte per la casa a cui difficilmente riuscirete a resistere su Amazon.it.

Nespresso Pixie: Prezzo consigliato 149,90 euro, prezzo scontato 79,00 euro sconto del 47%

Design sottile che si inserisce in ogni tipo di cucina riducendo al minimo l’ingombro. La macchina del caffè estremamente silenziosa permette di personalizzare la quantità di caffè in tazzina. Il serbatoio dell’acqua capiente, è dotato di un sensore che segnala quando sta per finire. Le capsule, tra cui anche 16 incluse nella confezione, vengono raccolte in una comoda vaschetta che garantisce il massimo della pulizia.

Macchina per il caffè Nespresso Pixie

Presa Intelligente WiFi Smart: Prezzo consigliato 49,99 euro, prezzo scontato 45,49 euro sconto del 9%

La presa intelligente permette di programmare l'accensione o lo spegnimento automatico dei dispositivi elettronici in casa anche se siete lontani o fuori casa, risparmiando tempo e costi in bolletta. Compatibile con dispositivi Android, Amazon Alexa e iOS tramite reti Wi-Fi, basta connetterti con Amazon Echo/Alexa e accenderai le tue luci e i tuoi apparecchi usando semplicemente il comando vocale.

Presa Intelligente WiFi Smart

Ezviz Telecamera di sorveglianza: Prezzo consigliato 166,99 euro prezzo scontato 119,75 euro con uno sconto del 30%

Quando in casa ci sono bambini è importante pensare alla loro sicurezza. Con la telecamera di sorveglianza avrai la casa sicura 24 ore su 24. Con la visione notturna, anche in completa oscurità, puoi vedere quello che succede fino a 10 metri. Grazie allo streaming video 24 ore al giorno e all'angolazione visiva a 360°avrai tutto sotto controllo. L'altoparlante e il microfono integrati permettono di ascoltare cosa succede. Con gli avvisi istantanei ricevi notifiche anche quando sei fuori casa ogni volta che rileva un movimento sospetto

Ezviz Telecamera di sorveglianza

Kenwood Impastatrice Planetaria: Prezzo di listino 275,00 euro prezzo scontato 142,00 euro sconto del 48%

Estremamente semplice da utilizzare, ha in dotazione frusta a K, gancio impastatore e frusta a filo ottimi per frullare o impastare. Se amate stare dietro i fornelli ma avete poco tempo, grazie alle lame in acciaio inox, è possibile affettare o sminuzzare tutti gli ingredienti in pochi secondi. Il design compatto permette di utilizzare comodamente la macchina, occupando poco spazio.

Kenwood Impastatrice Planetaria

Campingaz Barbecue: Prezzo consigliato 239,95 euro Prezzo scontato 149,99 euro con uno sconto del 37%

Per gli amanti del barbecue, questo modello è la sintesi perfetta di qualità e potenza. L’ampia griglia in ghisa per BBQ (55 x 33 cm) e la grata riscaldata estesa per tutta la superficie di cottura consentono la distribuzione uniforme del calore: il BBQ sfrutta al meglio le pietre laviche che proteggono dal grasso che cola. Arricchito da un comodo scaffale a lato pieghevole, dalle rotelle bloccabili per riporre il grill se non in uso, dal coperchio in acciaio con finestra e termometro ogni grigliata sarà un’esperienza divertente e gustosa.

Campingaz Barbecue

Philips Scopa Elettrica Senza Fili: Prezzo consigliato 379,99 euro prezzo scontato 189,99 euro con uno sconto del 50%

Per chi vuole una casa sempre in ordine e pulita, ma ha poco tempo, questa scopa elettrica senza fili è progettata per aspirare efficacemente più polvere e sporcizia a ogni passata ed in poco tempo, sia per i pavimenti che per i tappeti. Flessibile e facile da usare, la scopa elettrica si appiattisce completamente sul pavimento per raggiungere anche i punti più bassi sotto i mobili. La spazzola con luci LED permette di individuare polvere, lanugine, capelli e lo sporco più nascosto, in un attimo. Il display digitale smart indica l'impostazione di velocità e l'utilizzo della batteria, avvisandoti anche quando è il momento di pulire il filtro. Dotata di autonomia fino a 35 minuti, avrete sempre la casa pulita.

Philips Scopa Elettrica Senza Fili

Philips Ferro con generatore di vapore: Prezzo consigliato 249,99 euro prezzo scontato 129,99 euro con uno sconto del 48%

Il ferro generatore di vapore è leggero e comodo da usare. Scorre facilmente sopra i capi, rimuove anche le pieghe più ostinate in poco tempo. Dai jeans alla seta potrete avere capi impeccabili senza impostare la temperatura grazie alla tecnologia dotata di processore avanzato Smart Control, per il controllo preciso della temperatura della piastra senza bruciature sui tessuti. Inoltre, rende la stiratura in verticale semplice ed efficace su ogni tipo di tessuto con il generatore di vapore Compact ProVelocity. Il design compatto consente di riporre il ferro da stiro più facilmente, anche se si ha poco spazio.

Philips Ferro con generatore di vapore

Lampada Specchio a LED: Prezzo consigliato 69,99 euro prezzo scontato 25,43 euro con uno sconto del 64%

Per avere un trucco perfetto e una rasatura impeccabile, la giusta illuminazione è indispensabile. Con la lampada da specchio diventerà tutto più semplice. Dotata di due staffe preforate e rimovibili è facile da installare anche per chi non è esperto del fai da te. Realizzata in acciaio legato nichel-cromo garantisce robustezza e sicurezza della luce. Dotata di 820 lumen, la lampada è caratterizzata da un bianco neutro brillante, senza ingiallimento o cast bluastro.

Lampada Specchio a LED

