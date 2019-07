Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte su cellulari e smartwatch

Per chi è alla ricerca di un cellulare più compatto ecco l’ iPhone XS nella variante da 512 GB di memoria , in promozione a 1.189 euro con uno sconto del 25%. Un modello dalla memoria davvero ampia, con schermo Super Retina OLED da 5,8 pollici e doppia fotocamera posteriore da 12MP.

In offerta per il Prime Day anche prodotti di Apple, si parte dall’ iPhone XS Max da 64 GB proposto a 949 euro , scontato del 26%. Un elegante cellulare con display Super Retina OLED da 6,5" , doppia fotocamera posteriore da 12MP e potente processore A12 Bionic.

In offerta per il Prime Day il Samsung Galaxy S10, uno dei migliori smartphone del 2019 proposto al prezzo di 607 euro con uno sconto del 35%. Un completo, potente ed elegante cellulare dotato di schermo curvo da 6.1 pollici QuadHD+ con sensore d’impronte integrato, tripla camera posteriore da 12MP + 12MP Tele + 16MP Ultra-Wide, fotocamera anteriore da 10MP e batteria da 3400mAh.

Non mancano promozioni sugli orologi smart con l’Apple Watch in versione GPS + Cellular scontato del 24%.

Amazon Prime Day è finalmente iniziato con interessanti offerte su cellulari e smartwatch. Per due giorni arrivano su Amazon interessanti promozioni dedicate a noti modelli di smartphone come il Samsung Galaxy S10+ scontato del 35% e l’ Apple iPhone XS offerto in promozione con uno sconto del 25%.