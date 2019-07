Prime Day Amazon: multicooker scontato del 40%

Il Prime Day 2019 non finisce di stupire, tra le numerose offerte disponibili sul sito, in tutte le categorie, non mancano i prodotti per aiutarti in cucina e preparare deliziosi pranzetti.

Tra i prodotti imperdibili c’è Moulinex Cookeo+ il multicooker Intelligente in offerta solo per oggi e solo per i clienti Prime al prezzo di 179,99€ con uno sconto del 40%

Dotato di un pannello di controllo intuitivo e intelligente, Cookeo è il tuo assistente personale in cucina che ti guida nella realizzazione dei suoi quattro menu. Con sei impostazioni di cottura e 100 ricette pre-programmate, Cookeo+ è ottimo per preparare in modo semplice e veloce pasti completi e gustosi.

Basta solo selezionare, quello che vogliamo cucinare e fa tutto da solo. Dalla cottura a vapore, a quella a pressione fino a quella in modalità classica con tre livelli di temperatura: bassa per stufare i cibi, media e elevata per rosolarli o riscaldare le tue preparazioni del giorno prima.

Se quando torni a casa non vedi l’ora di mangiare, con l’avvio ritardato, puoi programmare la cottura e far si che i pasti siano pronti al momento giusto.

Pratico e utile soprattutto per chi ha poco tempo è perfetto nelle cucine grandi.

Approfitta dell'offerta, clicca qui