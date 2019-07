Amazon Prime Day: il siero viso antirughe di Kleem Organics a soli 13,00 €

Il siero viso antirughe di Kleem Organics , grazie alla formulazione con il 20% di vitamina C altamente stabilizzata e il 10% di acido ialuronico puro riduce i segni del tempo e l’iperpigmentazione, ripristina l'elasticità e rivitalizza il tono della pelle , protegge dai raggi UVB e UVA e ottimizza anche i benefici della crema idratante quotidiana. Privo di parabeni e alcol e cruelty free, insieme al siero riceverai via mail un ebook sulla skin care e uno sconto del 50% sul tuo prossimo acquisto.

Questo siero garantisce un visibile effetto anti-età riducendo rughe, macchie e occhiaie in sole sei settimane: è infatti formulato con ingredienti naturali e biologici attentamente selezionati con proprietà antiossidanti, che migliorano l'elasticità della pelle e le donano luminosità. Grazie alla texture leggera, il siero si assorbe istantaneamente lasciando a lungo una sensazione di freschezza sulla pelle del viso, senza ungere. Kleem Organics crea i suoi prodotti basandosi su ingredienti bioattivi che prevengono e rallentano il processo di invecchiamento, neutralizzando i radicali liberi e stimolando la produzione di collagene per una pelle più sana, fresca e luminosa.

Per il Prime Day , evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati e convenienti, Kleem Organics propone in offerta il siero viso antirughe con acido ialuronico puro e vitamina C a soli 13,00 € .