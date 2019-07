Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte sulla domotica

Volete risparmiare sulle spese di riscaldamento, controllare l’accensione degli elettrodomestici dallo smartphone o accendere le luci di casa con la voce?

Ecco allora alcuni utili gadget dal mondo della domotica offerti in promozione per il Prime Day con prezzi a partire da 8 euro.



Striscia Led scontata del 45%

Iniziamo la nostra rassegna delle migliori offerte del Prime Day dedicate alla domotica con la striscia Led di iLintek, controllabile tramite i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Una striscia Led a partire da due metri, con 16 milioni di colori e compatibile anche con la piattaforma IFTTT.

Prezzo Prime Day: 23 euro con sconto del 45%



Lampadina Led Zigbee Osram Smart+ a soli 8 euro

Da Osram una lampadina Led dimmerabile da 8,5 W con tecnologia Zigbee e attacco E27. Una lampadina compatibile con la piattaforma Philips Hue e con gli speaker Amazon Echo dotati di Hub Zigbee integrato.

Prezzo Prime Day: 8,99 euro con sconto del 40%



Lampadina Led Wi-Fi multicolore Lifx Mini scontata del 45%

Per chi cerca una lampadina in grado di funzionare in modo autonomo e senza hub, ecco la Lifx Mini scontata del 45%. Una lampadina intelligente dimmerabile e multicolore compatibile con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant. Un prodotto da 9 Watt, con attacco E27 e luminosità di 800 lumen.

Prezzo Prime Day: 29,99 euro con sconto del 45%



Lampadina Wi-Fi TP-Link KL120 scontata del 30%

Da TP-Link una lampadina WiFi da 10 W con attacco E27, offerta a 20,99 euro con uno sconto del 30%. Un modello che consente di regolare l'intensità e la temperatura colore della luce, controllabile da app e compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Prezzo Prime Day: 20,99 euro con sconto del 30%



tado° Termostato Intelligente V3+ a 119 euro

Anche tado° partecipa al Prime Day con il suo evoluto termostato intelligente per il controllo del riscaldamento domestico. Un prodotto proposto al prezzo di 119 euro che consente di risparmiare fino al 31% sui costi di riscaldamento. Un prodotto compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento, controllabile anche a voce.

Prezzo Prime Day: 119 euro con uno sconto del 60%



Nest Termostato Intelligente scontato del 24%

In offerta per il Prime Day anche il Nest di Google, uno dei termostati smart più avanzati sul mercato. Un prodotto che consente di controllare l'impianto di riscaldamento da smartphone ed in modo intelligente, dotato anche di un ampio display a colori.

Prezzo Prime Day: 189 euro con sconto del 24%



Kit con due Prese Intelligenti a 19 euro

Nella nostra rassegna non potevano mancare le prese smart; in particolare il kit di Electraline che include 2 prese Intelligenti WiFi acquistabile a soli 19 euro, scontato del 33%. Con queste prese è possibile controllare comodamente da qualsiasi luogo i dispositivi collegati o comandarli anche a voce con Amazon Echo/Alexa.

Prezzo Prime Day: 19 euro con sconto del 33%



Rilevatore di fumo di Netatmo scontato del 33%

Netatmo propone un rilevatore intelligente di fumo con collegamento WiFi offerto a 67 euro, con uno sconto del 33%. Un dispositivo in grado di inviare in tempo reale una notifica sullo smartphone in caso di rilevamento del fumo, facile da installare e alimentato a batteria.

Prezzo Prime Day: 67 euro con sconto del 33%



