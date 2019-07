Amazon Echo Show, Kindle e Fire Tv Stick già in offerta per il Prime Day

Arrivano con mezza giornata di anticipo le prime promozioni dedicate al Prime Day. Sono, infatti, già iniziate le offerte dedicate ai dispositivi realizzati direttamente da Amazon tra cui il famoso smart speaker Echo Show con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa.

Tra i prodotti a marchio Amazon in offerta troviamo anche la chiavetta Fire Tv Stick ed il completo lettore di ebook Kindle Paperwhite.

Echo Show a 189 euro scontato di 40 euro

In promozione a partire da oggi Echo Show proposto in offerta a 189,99 euro (sconto del 17%). Smart speaker dotato di uno schermo HD da 10 pollici al vertice della gamma Echo grazie alle sue complete caratteristiche. Ricordiamo, ad esempio, la possibilità di seguire film e serie Tv su Prime Video, l’avanzata sezione audio e l’Hub Zigbee per il controllo di lampadine e prese intelligenti.

Prezzo Prime Day: 189,99 euro con uno sconto di 40 euro



Amazon Fire Tv Stick a 24,99 euro scontata di 15 euro

Continua anche durante il Prime Day la promozione dedicata ad Amazon Fire Tv Stick, proposta a 24,99 euro con uno sconto di 15 euro. La Fire Tv Stick è una piccola chiavetta che consente di rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI. Un versatile accessorio utile ad aggiornare anche i vecchi Smart TV, che consente l’accesso a tantissime serie Tv e film in alta definizione delle più note piattaforma di streaming come Amazon Prime Video e Netflix e a più di 4.000 giochi e applicazioni come DAZN, nonché a milioni di siti web come YouTube e Facebook.

Prezzo Prime Day: 24,99 euro con uno sconto di 15 euro

Kindle Paperwhite a 94 euro scontato di 35 euro

In offerta per il Prime Day anche il lettore di ebook reader Kindle Paperwhite offerto ad un prezzo di 94 euro con uno sconto del 27%. Un ottimo lettore di ebook, resistente all’acqua, dotato di schermo ad alta risoluzione da 6 pollici, con 8 GB di memoria.

Prezzo Prime Day: 94,99 euro con uno sconto di 35 euro

Videocitofono Ring Video Doorbell 2 scontato del 30%

Tra le offerte di Amazon troviamo anche il Ring Video Doorbell 2, un videocitofono in HD che ti permette di vedere, ascoltare e parlare con le persone dal tuo smartphone, tablet e PC. Un prodotto in grado di inviare avvisi quando viene rilevato un movimento o quando i visitatori premono il campanello, alimentato a batteria e compatibile con Alexa.

Prezzo Prime Day: 139 euro con uno sconto di 60 euro

