Prime Day Amazon: Forno a microonde scontato del 54%

Per il Prime Day, Amazon ha messo a disposizione dei suoi clienti Prime, tante offerte imperdibili. Bellezza, tecnologia, bambini le offerte disponibili sul sito coinvolgono tutte le categorie, non poteva di certo mancare il settore casa.

Solo per oggi, gli amanti della cucina, che hanno sempre poco tempo a disposizione possono acquistare il forno a microonde Samsung a 72,80€ con uno sconto del 54%.

Caratterizzato da un design bello e accattivante, l’elegante forno a microonde è dotato di un vetro anteriore nero affiancato da un display nitido, abbinato a tasti argentati curati nei minimi dettagli.

Se avete poco tempo, ma non volete rinunciare ad un pasto sano e gustoso, in pochi minuti con la sua tecnologia avanzata, avrete cibi fatti in casa, cotti alla perfezione e sani.

Grazie al Triple Distribution System, le microonde vengono erogate da tre fessure presenti all'interno del vano cottura del forno, consentendo così una distribuzione del calore più precisa e una copertura più ampia.

Se non siete molto abili con i fornelli, grazie alle 20 modalità di preparazione preimpostate avrete piatti impeccabili.

Perfetta per chi segue un regime alimentare o per garantire ai più piccoli pasti sani e gustosi, per averla ad un prezzo super scontato clicca qui.