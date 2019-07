Le migliori offerte del Prime Day: hoverboard con led e bluetooth marcato GeekMe a soli 153,30 €

Per il Prime Day, evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati e convenienti, GeekMe propone l’hoverboard con altoparlante bluetooth e luci led in 8 diversi colori in offerta a soli 153,30 €.



Gli hoverboard sono degli apparecchi tecnologici all’avanguardia, diventati molto di moda negli ultimi anni, che si comandano grazie allo spostamento del baricentro del corpo e permettono di muoversi in qualsiasi direzione con agilità. Inoltre sono ecologici e permettono di spostarsi in tutta comodità.



L’hoverboard di GeekMe è dotato di tecnologia di bilanciamento intelligente di quarta generazione, di una batteria al litio ricaricabile e di speaker bluetooth con supporto audio potente e di qualità, compatibile sia con iOS che Android. Questo hoverboard rispetta gli alti standard richiesti a livello europeo ed è certificato da UL2272, CE e RoHS; dotato di fari a led, per una guida sicura anche di sera, raggiunge una velocità massima di 15 Km/h e la batteria si ricarica in 2/3 ore.



Usare l’hoverboard di GeekMe è molto semplice ma bisogna comunque prestare attenzione quando si guida per strada e fare pratica durante le prime uscite per capire come muoversi al meglio e in sicurezza. Leggero e facile da trasportare, ha un guscio protettivo resistente, impermeabile e antipolvere. Imperdibile!



