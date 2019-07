Le migliori offerte del Prime Day: la linea make up Haus Laboratories di Lady Gaga in prevendita

È arrivata, in esclusiva per i clienti Amazon Prime, la linea trucco più attesa dell'anno: in anteprima per il Prime Day su Amazon, rivenditore globale esclusivo, si potranno pre-ordinare i prodotti, con spedizione prevista per settembre, della linea make up Haus Laboratories di Lady Gaga. Attenzione, hai tempo fino a domani!

Ecco quindi tutti i cosmetici di stile ed esclusivi targati Lady Gaga che puoi trovare su Amazon.it!

Questo set, dal packaging stilosissimo, è composto da tre trucchi diversi, versatili e sfumabili, da indossare da soli o mixati per dare sfogo alla tua creatività.

Il set Haus of Collections include il Glam Attack All-Over Liquid Shimmer Powder, un ombretto con pigmentazione intensa, effetto perlato cangiante e glitterato, il Le Riot Lip Gloss, un lucidalabbra multidimensionale e ultralucido, e il RIP Lip Liner, una matita altamente pigmentata, semiopaca e cremosa, perfetta per delineare le labbra, oltre a una pochette nera e argento.

Il set è disponibile in sei colorazioni diverse: Haus of Dynasty, Haus of Rockstar, Haus of Goddess, Haus of Metalhead, Haus of Rose B*tch, Haus of Chained Ballerina.

Il set Haus Laboratories di Lady Gaga è composto da due ombretti Glam Attack Liquid Shimmer Powder altamente pigmentati, a tutto colore e lunga durata. Con una formulazione sfumabile, da liquido a polvere, danno straordinari risultati di colore ed effetti perlati cangianti ed intensi. Inoltre, questi ombretti possono essere usati per evidenziare diverse parti del viso e possono essere applicati a strati, a seconda dell’intensità desiderata.

I set Glam Attack Liquid Shimmer Powder sono disponibili in tre diverse nuances: Downtown Punk, Give Em Heaven e Speed Queen.

Set disponibile solo su preordinazione per breve tempo, include due lucidalabbra multidimensionali, ultralucidi e non appiccicosi. Il lip gloss Le Riot è formulato in gel ed illumina le labbra con pigmenti lucidi, brillanti e perlati.

Il set Le Riot Lip Gloss Duo è disponibile in 3 diverse colorazioni: Seductress (rosa pesca + rosato), Hypocrite (trasparente con madreperla rosa chiaro + bordeaux) e Laced (pesca neutro + terracotta perlato).

Questo set include due matite per labbra, altamente pigmentate, semiopache e cremose. Dalla formulazione leggera, impermeabile, a lunga tenuta e facilmente applicabile, può essere usata come matita, per delineare, o come rossetto, per riempire le labbra a tutto colore.

Il set RIP Lip Liner Duo è disponibile in tre diverse nuances: Royalty (prugna tono medio + terracotta speziata), Slay Me (malva neutro tono medio + bordeaux intenso) e Floor It (pesca neutro + rosato).

