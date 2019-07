Prime Day Amazon: striscia Led compatibile con Alexa scontata del 44%

Tra i prodotti per la Smart Home in offerta per il Prime Day anche una versatile striscia Led WiFi, realizzata da iLintek. Un modello lungo tre metri e proposto al prezzo di 25,89 euro con uno sconto del 44%.

Striscia led che consente di personalizzare la nostra casa con un'elegante sorgente luminosa dimmerabile ed in grado di generare 16 milioni di colori.

Prodotto facilmente installabile che arriva in una completa confezione che include anche alimentatore e strisce adesive.

Led impermeabile (con certificazione IP44), controllabile tramite l’app dedicata per smartphone e tablet e attraverso i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Basterà, quindi, pronunciare semplici comandi come “Alexa accendi led salotto” o “Alexa imposta led su rosso”. Non manca anche il timer e la modalità scena per salvare e attivare rapidamente le impostazioni di illuminazione preferite.

Led compatibile anche con la piattaforma IFTTT che consente, ad esempio, l’attivazione automatica al nostro rientro a casa.

Prezzo Prime Day: 25,89 euro con sconto del 44%