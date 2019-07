Le migliori offerte del Prime Day sui prodotti per capelli con sconti oltre il 50%

Per il Prime Day, evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati e convenienti, abbiamo selezionati i migliori prodotti per lo styling e la cura dei capelli.

L’asciugacapelli professionale Remington Silk è l’ideale per capelli luminosi e liberi dall’effetto crespo. Potente, resistente e professionale, questo phon si caratterizza per il generatore di ioni, che diffonde il 90% di ioni in più rispetto agli asciugacapelli standard Remington per un effetto anticrespo eccezionale, e una griglia interna in ceramica infusa delle proteine della seta, per capelli più forti e sani. Dotato di tre modalità di riscaldamento e due impostazioni di velocità, l’asciugacapelli Remington Silk ha, inoltre, la funzione Turbo, che aumenta il flusso d'aria del 10%, e quella di aria fredda, per fissare la piega. Il phon è di colore rosso e nella confezione, in offerta a soli 24,99 €, sono presenti anche due diffusori (uno per capelli ricci e uno per capelli lisci).

Pro: potente ma non troppo rumoroso, dimensioni contenute, impugnatura con verniciatura antiscivolo.

Contro: spina in formato schuko.

La spazzola lisciante termica di BaByliss è perfetta per lisciare efficacemente mantenendo il naturale volume dei capelli; dotata di pettini rigidi esterni per districare, di setole morbide in silicone per proteggere la cute e di elementi riscaldanti in ceramica per lisciare, aiuta ad ottenere un look naturale con capelli lisci effetto seta ma senza dover rinunciare al tuo naturale volume. Questa spazzola districa e liscia con delicatezza: ti basterà spazzolare i capelli per avere capelli lisci e morbidi! Grazie al rivestimento in ceramica e al doppio generatore di ioni, avrai capelli lucidi e sani. Dotata di schermo Led e di tre temperature, è disponibile in due colori, fucsia e nero.

La piastra per capelli 2 in 1 Rowenta Liss&Curl Ultimate Shine grazie al riscaldamento rapido è pronta per l'uso in soli 15 secondi mentre il doppio generatore di ioni ed il rivestimento in nano ceramica donano ai capelli lucentezza e morbidezza, neutralizzando l'elettricità statica e l’effetto crespo. Il controllo ad alta precisione della temperatura, dato da 5 impostazioni (da 130°C a 230 °C) ed un display a LED, ed il sistema di bloccaggio e i bordi arrotondati offrono uno styling in tutta comodità per onde morbidissime o capelli lisci effetto seta.

