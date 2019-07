Prime Day Amazon: Scopa elettrica senza filo scontata del 55%

Il Prime Day è finalmente arrivato, le offerte a disposizione per i clienti Prime sono tante e tutte imperdibili. Se amate avere la casa sempre pulita, ma avete poco tempo allora non potete farvi sfuggire la scopa elettrica senza fili Rowenta Air Force 360, solo per oggi ad un prezzo imperdibile.

Fino alle 23,59 di lunedì 15 luglio, troverete sul sito, la scopa in offerta a 179,90€ con uno sconto del 55%.

Air Force 360 è la scopa elettrica senza fili che grazie alla spazzola di aspirazione motorizzata, assicura il massimo delle prestazioni su tutti i tipi di pavimento.

Avete animali domestici, ma non amate i loro peli sparsi in casa? L’aspirapolvere progettato appositamente vi offre soluzioni efficienti per eliminare i peli degli animali. Mentre la mini-spazzola turbo consente di rimuovere velocemente i peli degli animali dai tappeti e dai mobili, un filtro cattura gli allergeni e i batteri che gli animali possono portare in casa dall’esterno.

Leggera e facile da usare, la batteria agli ioni di litio assicurano fino a 30 minuti di autonomia.

Perfetta anche per pulire l’automobile, la spazzola di aspirazione sottile dotata di led per arrivare anche nelle zone più buie è semplice da azionare grazie all’impugnatura ergonomica.

Ideale se in casa ci sono bambini, la scopa Air Force 360, è un prodotto imperdibile.

