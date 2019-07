Prime Day Amazon: sega universale Bosch scontata del 72%

In occasione del Prime Day Amazon 2019, sono tante le offerte che non possiamo farci scappare, una fra tutta la sega universale Bosch al prezzo scontato di 81,87 euro invece che 116,96.

Il potente motore da 1.100 Watt con regolazione elettronica Bosch garantisce un rapido avanzamento del taglio e una preselezione del numero di giri ottimizzata per ogni tipo di lavorazione. I LED integrati nella carcassa consentono una visibilità ottimale sul pezzo in lavorazione, anche in angoli scarsamente illuminati.

La sega universale GSA 1100 E Professional Bosch è dotata di sistema SDS, per una sostituzione della lama comoda e rapida. Gli elementi di impugnatura gommati e la carcassa ingranaggi, anch'essa gommata e dalla forma ergonomicamente arrotondata, consentono una presa sicura e confortevole. Un apposito binario di guida per taglio permette di lavorare parallelamente a pareti e pannelli; altro dettaglio di grande praticità è il gancio in metallo ripiegabile, per appendere l'utensile durante le pause di lavoro su scale o impalcature.

La macchina permette di svolgere lavori rapidi anche per chi non è del mestiere. Molto pratico il sistema per appendere l'attrezzo quando si lavora sulle scale.

Unica pecca: un pò troppo pesante

