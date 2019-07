Prime Day: i solari delle migliori marche in offerta fino al 60% di sconto

Per il Prime Day, evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi e super convenienti, i solari delle migliori marche sono in offerta, con sconti fino al 60%. Ne abbiamo selezionati alcuni per te, ma puoi trovarli tutti su Amazon.it!

Scopri ora tutti i prodotti in offerta su Amazon.it!

Protezione solare in spray con indice di protezione 50 contro uva e uvb, adatta per il viso e il corpo, idratante e non appiccicosa. La sua formula arricchita con aloe vera, permette di idratare e rinfrescare la pelle, regalando momenti di sollievo anche nelle giornate estive più calde.

Scopri di più su Amazon.it

Questo solare si contraddistingue per la consistenza leggera e setosa, che non unge e non appiccica. Altamente idratante, grazie alla formulazione con burro di Karitè e al complesso Hydrasilk, ha un indice di protezione 30 contro raggi uva e uvb. Inoltre, è resistente all'acqua e piacevolmente profumato.

Scopri di più su Amazon.it

Spray solare con SPF 30, non contiene oli minerali, paraffina, parabeni e alcol. Ricco di vitamine e water resistant, è arricchito con una piccola quantità di natural bronzer istantaneo di origine vegetale che ti permetterà di ottenere subito un bel colorito!

Scopri di più su Amazon.it

Il latte doposole di L'Oréal Paris è fortemente idratante e stimola le difese e la rigenerazione naturale della pelle, migliorandone il tono e la luminosità. Dalla texture fresca e morbida, non unge, non appiccica e si assorbe facilmente.

Scopri di più su Amazon.it

Fondotinta dalla texture compatta, arricchita in pigmenti minerali, con protezione SPF 30 contro i raggi uva lunghi, che penetrano in profondità e sono responsabili dei danni cutanei. Perfetto per viso e décolleté, ha una formulazione ipoallergenica e resistente all'acqua.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!