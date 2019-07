Le migliori offerte del Prime Day per lo sport

Il Prime Day è iniziato ufficialmente e Amazon ha pensato a tutti i suoi clienti con dei regali speciali. Per gli iscritti al servizio Prime, ci saranno ben 48 ore di offerte che non potranno lasciarsi sfuggire. Dalla mezzanotte del 15 luglio fino alle 23.59 del 16 luglio è possibile fare acquisti a prezzi super scontati.

Gli iscritti a Prime potranno beneficiare di offerte imperdibili in tutte le categorie. Tecnologia, bambini, moda e bellezza, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Se non riuscite a rinunciare alla forma fisica anche in vacanza, potete approfittare del Prime Day per acquistare i vostri articoli sportivi preferiti. Scopri tutte le offerte per lo sport disponibili su Amazon.it.

Suunto Core: Prezzo consigliato 329,00, prezzo scontato 99,90€ con uno sconto del 70%

Orientarsi nella natura con scarsa visibilità non è facile. Questo orologio è pensato per essere un compagno di viaggio affidabile perfetto per chi ama praticare attività o sport all’aria aperta. Semplice e facile da usare il design resistente si combina con funzioni fondamentali come l'altimetro, il barometro e la bussola essenziali per l’avventura all’aria aperta e scoprire nuove cose. La tecnologia del GPS con l'altimetro barometrico permette di capire quando il tempo sta per cambiare e correre ai ripari durante un'escursione, una gita in bici o un allenamento tra i boschi

Suunto Core orologio

Cressi Leonardo Diving: Prezzo consigliato 259,99€, prezzo scontato 99,90€ con uno sconto del 62%

In estate, complici le vacanze e il tempo libero, molti non rinunciano agli sport estivi. Se siete tra quelli che amano andare alla scoperta dei fondali marini, questo orologio è perfetto. Questo modello appositamente studiato per i sub nonostante le dimensioni non eccessive, ha un display più ampio che garantisce una perfetta comprensione e leggibilità dei valori, le proporzioni e le dimensioni delle cifre sono stati studiate per facilitare la lettura. Compatibile con tutti i sistemi operativi Windows/Mac potrete avere tutti i progressi sotto controllo. Dotato del cambio unità di misure manuale, è arricchito da un indicatore grafico che rivela la tossicità dell'ossigeno al CNS.

Cressi Leonardo Diving

Polar Activity Tracker: Prezzo consigliato 199,90€, prezzo scontato 122,96 con uno sconto del 38%

Siete appassionati di corsa, nuoto o fitness? Con questo modello adatto a tutti gli sport avrete la possibilità di controllare sempre la velocità e la distanza durante gli allenamenti outdoor e indoor, grazie al collegamento tramite il GPS dello smartphone. Dotato di cardiofrequenzimetro con attivazione automatica regolare, a fine giornata avrete una panoramica completa di frequenza cardiaca, attività e calorie. Riposare bene è fondamentale per avere ottime prestazioni, con il sistema Sleep Plus avrete dettagli sulla durata, quantità e qualità del sonno, evidenziando le eventuali interruzioni. Per chi vuole rimettersi in forma, l'orologio misura l'attività quotidiana, i passi, le calorie consumate e guida per raggiungere obiettivi giornalieri personali e migliorare il proprio stile di vita. Se volete essere sempre connessi, basta collegarlo allo smartphone e tramite segnalazione visiva o con vibrazione avrete le notifiche social anche mentre vi allenate.

Polar Activity Tracker

YM Tapis Roulant Elettrico: Prezzo consigliato 399,00€ prezzo scontato 239,67€ con uno sconto del 40%

Per rimanere in forma e perdere peso rimanendo comodamente a casa, il Il tapis roulant YM è efficace per tonificare il proprio corpo. Il design essenziale e compatto una volta chiuso occupa poco spazio. Con questo tapis roulant potrete eseguire esercizi cardio essenziali e utili per eliminare il grasso corporeo senza uscire di casa. YM con la sua App (iFitShow) attivabile tramite collegamento bluetooth dallo Smartphone o Tablet, vi permette di selezionare la vostra musica preferita ed effettuare l'allenamento individuale, con singoli obiettivi. I manici dotati di sensori professionali per la registrazione del battito cardiaco e i dodici programmi di formazione preimpostati progettati per simulare terreno naturale, con tre opzioni di inclinazione da scegliere, vi consentono di allenarvi in modo sicuro ed efficiente.

YM Tapis Roulant Elettrico

Latec Fitness Tracker: Prezzo consigliato 59,99€, prezzo scontato 26,32€ con uno sconto del 65%

Amate camminare, correre, andare in bicicletta, o fare escursioni? Con questo dispositivo avrete 8 modalità predefinite e preimpostate e altre 6 da programmare con l'app, per avere un allenatore sempre a portata di mano. Grazie al tracciamento della frequenza cardiaca automatico e continuo, senza l'uso della fascia toracica, potete avere sempre sotto controllo la salute e la forma fisica. Dotato di un tracciamento automatico della durata del sonno e delle fasi potrete capire la qualità del riposo. Basta collegare il braccialetto al telefono tramite APP e non perderete mai una chiamata e un messaggio. La funzione "Sedentary Alert", è pensata per vibrare e per ricordarvi di muovervi se rimanete al vostro posto per un lungo periodo.

Latec Fitness Tracker

