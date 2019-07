Amazon Prime Day: le migliori offerte di oggi dal mondo della tecnologia

Amazon propone per la seconda giornata del Prime Day nuove promozioni dal mondo della tecnologia. In offerta oggi interessanti smartphone come lo Xiaomi Redmi Note 7 a 139 euro e OnePlus 6T scontato del 22%.

Troviamo inoltre orologi smart, eleganti e dalle caratteristiche evolute di Huawei, ed una completa e compatta stampante con scanner a soli 39 euro.

Per chi, invece, è alla ricerca di un classico cellulare a conchiglia, Brondi propone il modello Magnum 3 in offerta a 26 euro.

Infine da Sharp un televisore low cost da 40 pollici acquistabile a 199 euro.



Xiaomi Redmi Note 7 a 139 euro scontato del 22%

Iniziamo con lo Xiaomi Redmi Note 7 proposto al prezzo di 139 euro, scontato del 22%. Un cellulare con uno schermo da ben 6,3 pollici con risoluzione Full HD e doppia fotocamera posteriore da 48MP+5MP. Ricordiamo, inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 660 affiancato da 3 GB di Ram e 32 GB di memoria.

Prezzo Prime Day: 139 euro con uno sconto del 22%

Xiaomi Mi 9T a 299 euro

Da Xiaomi arriva anche il nuovo Mi 9T offerto a 299 euro con uno sconto di 30 euro. Uno smartphone dall’ottimo rapporto/qualità prezzo con schermo dai bordi sottili e camera anteriore a scomparsa. Display da 6,39 pollici Full HD con fotocamere posteriori da 48MP+20MP e potente processore Snapdragon 730.

Prezzo Prime Day: 299 euro con uno sconto del 9%

OnePlus 6T scontato del 22%

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta dall’ottimo prezzo, ecco OnePlus 6T proposto in offerta per il Prime Day a 449 euro con uno sconto del 20%. Un potente smartphone con schermo dai bordi sottili spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 847 affiancato da 8 GB di Ram e 128 GB di memoria. Ricordiamo, inoltre, lo schermo AMOLED da 6,41 pollici e la doppia fotocamera da 16MP + 20MP con stabilizzazione ottica delle immagini.

Prezzo Prime Day: 449 euro con uno sconto del 22%

Cellulare a conchiglia per anziani Brondi Magnum 3 a 26 euro

Da Brondi arriva un classico cellulare a conchiglia low cost acquistabile a 26 euro con uno sconto del 46%. Il Brondi Magnum 3 monta un display a colori da 3 pollici con risoluzione di 320 x 240 pixel, con fotocamera da 1.3 MP e tre tasti rapidi (radio FM/ fotocamera / messaggi).

Prezzo Prime Day: 26,99 euro con uno sconto del 46%

Huawei Watch GT a 129 euro

Da Huawei arriva in offerta l'elegante Watch GT proposto al prezzo di 129 euro con uno sconto del 35%. Uno smartwatch dal design sottile con cassa in acciaio e fino a due settimane di autonomia. Non dimentichiamo lo schermo da 1,39 pollici touch, il GPS e il sensore per il battito cardiaco.

Prezzo Prime Day: 129,90 euro con uno sconto del 35%

Huawei Band 3 Pro scontata del 45%

Huawei propone oggi anche il fitness tracker Huawei Band 3 Pro, in offerta a 54,90 euro con uno sconto del 45%. Smartband con display AMOLED a colori da 0.95 pollici, GPS, resistenza all’acqua, autonomia di 12 giorni e monitoraggio costante del battito cardiaco.

Prezzo Prime Day: 54,90 euro con uno sconto del 45%

TV Sharp da 40 pollici a 199 euro

Passiamo ora al TV di Sharp da 40 pollici acquistabile a 199 euro con uno sconto del 17%. Si tratta di un modello Full HD con 3 HDMI, 2 USB ed una VGA, con una curata sezione audio sviluppata da Harman Kardon.

Prezzo Prime Day: 199 euro con uno sconto del 17%

Stampante Epson multifunzione con scanner a 39 euro

In offerta oggi anche la Epson Expression Home XP 257, una stampante multifunzione compatta, dotata di scanner, WiFi e WiFi Direct, in grado di ordinare automaticamente le cartucce quando stanno per esaurirsi (Amazon Dash Replenishment Ready).

Prezzo Prime Day: 39,99 euro con uno sconto del 33%

Ripetitore WiFi TP-Link a 22 euro

Estendi facilmente la rete WiFi della tua abitazione con il Range extender TP-Link RE 200 proposto al prezzo di 22 euro con uno sconto del 59%. Un prodotto semplicissimo da installare e compatibile con tutti i modem fibra e Adsl, dotato anche di porta Ethernet.

Prezzo Prime Day: 22,49 euro con uno sconto del 59%

