Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte su TV e Soundbar a partire da 200 euro

Siete alla ricerca di un nuovo TV? Ecco allora le offerte più interessanti dell’Amazon Prime Day con modelli per tutte le tasche; TV 4K realizzate da Samsung, LG, Sony e Philips.

Modelli per tutte le esigenze con diagonali anche da 65 pollici. TV dal design raffinato e con un'elevata qualità audio e video.

Nella nostra rassegna non mancano, inoltre, le soundbar per migliorare l'audio della vostra TV, con offerte a partire da 89 euro.



Samsung TV 4K da 55 pollici a 359 euro

Iniziamo la nostra rassegna con un TV 4K Ultra HD di Samsung da 55 pollici, proposto a 359 euro, con uno sconto del 55%. Un completo modello con HDR e tecnologia PurColor per immagini estremamente realistiche. Un prodotto dal design curato con una completa piattaforma Smart TV.

Prezzo Prime Day: 359 euro con sconto del 55%



Samsung The Frame da 49 pollici scontato del 53%

Samsung propone in offerta la serie The Frame; Tv da appendere alla parete come quadri ed in grado anche di visualizzare note opere d’arte. In particolare vi segnaliamo il modello da 49 pollici proposto al prezzo di 699 euro, con uno sconto del 53%. Televisore 4K Ultra HD HDR dal design particolarmente elegante e con una completa piattaforma Smart TV.

Prezzo Prime Day: 699 euro con sconto del 53%



Samsung QLED da 55" scontato del 41%

In offerta per il Prime Day anche un TV della serie QLED di Samsung. Vi segnaliamo, in particolare, il modello da 55 pollici proposto a 789 euro con uno sconto del 41%. TV HDR con tecnologia Quantum Dot di Samsung e funzione Ambient Mode in grado di trasformare il Tv in un quadro.

Prezzo Prime Day: 769 euro con uno sconto del 41%



Tv OLED LG da 55 pollici a 1099 euro

In promozione oggi anche il Tv OLED LG C8 da 55 pollici in offerta a 1099 euro. Un televisore 4K HDR di ottima qualità in grado di offrire neri assoluti e colori naturali con una completa piattaforma Smart TV e supporto alla tecnologia audio Dolby Atmos.

Prezzo Prime Day: 1.099 euro con uno sconto del 21%



Philips OLED 903 da 55” con sconto del 17%

Anche Philips propone un OLED da 55 pollici in offerta con uno sconto del 21% e acquistabile a 1.499 euro. Un TV dotato del raffinato sistema di retroilluminazione Ambilight, con audio sviluppato da Bowers & Wilkins e Google Assistant integrato.

Prezzo Prime Day: 1.499 euro con uno sconto del 17%



Sony KD-65XF70 TV LED da 65 pollici a 699 euro

Da Sony arriva un Tv dalle generose dimensioni, con diagonale da 65 pollici, acquistabile a 699 euro con uno sconto del 42%. Un TV 4K HDR, dai colori naturali, dal design elegante e con una completa piattaforma Smart TV.

Prezzo Prime Day: 699 euro con uno sconto del 42%



Soundbar Samsung da 360 W scontata del 32%

In offerta per il Prime Day anche soundbar come il modello HW-Q60R/ZF di Samsung proposto a 359 euro con uno sconto del 32%. Un modello da 360 Watt con Bluetooth e subwoofer wireless per un collegamento senza fili con la TV. Soundbar sviluppata in collaborazione con Harman Kardon.

Prezzo Prime Day: 359 euro con sconto del 32%



Soundbar Samsung a 89 euro

Concludiamo la nostra rassegna con la soundbar low cost di Samsung HW-N300/ZF, acquistabile a 89 euro con uno sconto del 30%. Un modello con 4 altoparlanti, compatto e installabile anche a parete, dotato anche di connettività Bluetooth.

Prezzo Prime Day: 89 euro con sconto del 30%

Scopri tutte le offerte dell’Amazon Prime Day 2019

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!