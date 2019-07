Le migliori offerte del Prime Day: lampada led per manicure e pedicure Sunuv a soli 27,99 €

Per asciugare lo smalto semipermanente e in gel, non si può fare a meno di usare una lampada led che, grazie alla sorgente di luce, è in grado di assicurare un’asciugatura perfetta e uniforme dello smalto, in tutta rapidità.

Per il Prime Day, evento Amazon che permette ai clienti Prime di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati e convenienti, Sunuv propone la lampada led per asciugare gli smalti semipermanenti e in gel a soli 27,99 €.

La lampada per unghie marcata Sunuv è uno strumento professionale ed essenziale per poter asciugare lo smalto in modo rapido ed uniforme. Questa lampada è adatta per asciugare tutti i tipi di smalto in gel e semipermanente, ha un timer di spegnimento che può essere impostato su 4 tempi diversi (10s, 30s, 60s e 90s) ed è dotata di smart auto-sensing, un sensore che permette alla lampada di accendersi e spegnersi automaticamente, quando percepisce la mano o il piede all’interno.



Perfetta, piccola, comoda e pratica, ha un design molto accattivante, con la possibilità di cambiare i colori del cuscinetto antiscivolo posizionato in alto. Inoltre, la base inferiore è rimovibile, così da poter essere utilizzata anche per la pedicure.

Funzionale e compatta, la lampada ha 33 lampadine UV LED a doppia lunghezza d'onda ottica (365 nm + 405 nm) e una potenza di 48 W. Nella confezione troverai anche un adattatore, un manuale e tre cuscinetti in silicone.



La lampada led per unghie di Sunuv non può assolutamente mancare a chi vuole avere unghie sempre perfette in pochissimo tempo e per il Prime Day la puoi acquistare ad un prezzo davvero eccezionale! Cosa aspetti?

Scopri ora tutti i prodotti in offerta su Amazon.it!