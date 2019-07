Prime Day: le migliori offerte sui trolley di AmazonBasics

Tra le numerose offerte del Prime Day non mancano anche trolley realizzati da AmazonBasics. Prodotti per tutte le tasche e di vario genere, da piccole valigie rigide a capienti borsoni con una capacità di oltre 100 litri.

Nella nostra rassegna troviamo, inoltre, un pratico zaino, adatto per trasportare anche notebook e tablet.

Promozioni valide solo per la giornata di lunedì 15.



Trolley rigido da 78 cm scontato del 30%

Iniziamo la nostra rassegna con un trolley rigido da 78 cm (dimensione esterna) con rotelle girevoli, ideale per viaggi di durata superiore ad una settimana. Una valigia con scocca protettiva rigida dotata di finiture antigraffio, realizzata in plastica ABS extra spessa con interno completamente foderato. Trolley che può essere ampliato per ottenere fino al 15% di capacità in più.

Prezzo Prime Day: 50,39 euro con uno sconto del 30%

Trolley rigido Premium con lucchetto TSA a 59 euro

Da AmazonBasics arriva anche un trolley da 68 cm, rigido, dotato di lucchetto TSA con parete rigida esterna, estremamente resistente e al tempo stesso flessibile. Un trolley che può essere ampliato per ottenere fino al 15% di spazio in più, con manico telescopico e 4 rotelle doppie.

Prezzo Prime Day: 59,49 euro con uno sconto del 30%

Trolley rigido Pyramid da 55 cm a 38 euro

Amazon propone anche il trolley rigido Pyramid da 55 cm a 38 euro, con uno sconto del 30%. Una valigia disponibile in rosa, rosso e arancione con quattro rotelle girevoli a 360°, manico telescopico e maniglia superiore e laterale, per un facile sollevamento.

Prezzo Prime Day: 38,49 euro con uno sconto del 30%

Set di trolley rigidi scontato del 30%

Se, invece, siete alla ricerca di un set di trolley, AmazonBasics propone un’offerta con tre valigie da 55 cm, 68 cm e 78 cm. Trolley con ruote girevoli e scocca protettiva rigida con finiture antigraffio, ampliabile fino al 15%.

Prezzo Prime Day: 118,99 euro con uno sconto del 30%

Borsone da viaggio con ruote da 76 cm scontato del 30%

In promozione per il Prime Day anche un borsone da viaggio con ruote da 76 cm. Un modello con capacità di 107 litri con manico telescopico, realizzato in resistenti materiali di alta qualità.

Prezzo Prime Day: 55,99 euro con uno sconto del 30%

Zaino da viaggio a 41 euro

Non manca in offerta anche un pratico zaino da viaggio, dotato di schienale imbottito e traspirante. Zaino ideale come bagaglio a mano o per brevi pernottamenti, ottimo anche per il trasporto di notebook e tablet con una tasca dedicata foderata in pile. Troviamo, inoltre, una tasca frontale per riporre piccoli oggetti ed una tasca portabottiglia laterale con cerniera.

Prezzo Prime Day: 41,99 euro con uno sconto del 30%

