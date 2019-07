Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte dal mondo dei videogiochi

Dal Prime Day arrivano anche tante offerte dal mondo dei videogiochi. Titoli per Playstation 4 e Xbox One per tutti i gusti e proposti con sconti anche del 75%.

In offerta giochi di corse come Ride 3 dedicato al mondo delle moto e scontato del 64% fino a famosissimi titoli come Red Dead Redemption 2 acquistabile con uno sconto del 43%.



Red Dead Redemption 2 + Steelbook da Collezione scontato del 43%

In offerta per il Prime Day Red Dead Redemption 2 con Steelbook da collezione proposto al prezzo di 39,99 euro con uno sconto del 43% (per Ps4 e Xbox One). Si tratta di uno dei videogiochi più apprezzati degli ultimi mesi; un action-adventure in prima e terza persona, di tipo open world e a tema western.

Prezzo Prime Day: 39,99 euro con uno sconto del 43%

Just Cause 4 - Steelbook Edition a 19 euro

Proseguiamo con Just Cause 4 - Steelbook Edition proposto in offerta a 19,99 euro con uno sconto del 73% (per Ps4 e Xbox One). Si tratta un videogioco di tipo sparatutto in terza persona open world; un vasto mondo di gioco ambientato nell'isola immaginaria di Solìs, in cui sbizzarrirsi facendo saltare in aria qualsiasi cosa, lanciandosi da altezze incredibili e molto altro ancora.

Prezzo Prime Day: 19,99 euro con uno sconto del 73%

Battlefield V a 23 euro

Battlefield V è uno sparatutto in prima persona ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Un famosissimo titolo in offerta per Ps4 e Xbox One in offerta a 23,99 euro con uno sconto del 66%.

Prezzo Prime Day: 23,99 euro con uno sconto del 66%

Lego City Undercover scontato del 75%

LEGO City Undercover è un videogioco per Ps4 e Xbox One di tipo open world dove i giocatori dovranno impersonare Chase McCain, un agente di polizia che agisce sotto copertura per dare la caccia al famigerato (e appena evaso) criminale Rex Fury. Chase McCain può scegliere tra otto diversi travestimenti, ciascuno con differenti capacità e abilità di infiltrarsi in ogni angolo della città.

Prezzo Prime Day: 14,99 euro con uno sconto del 75%

Ride 3 a 24 euro

Sali in sella alle moto più belle e potenti mai create e corri sulle piste più famose del mondo con Ride 3. Gioco in offerta per PS4 e Xbox One, proposto al prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 64%

Prezzo Prime Day: 24,99 euro con uno sconto del 64%

Darksiders 3 scontato del 62%

Darksiders III è un’avventura dinamica in cui il videogiocatore dovrà vestire i panni di Furia, una maga che dovrà riportare l'equilibrio tra il bene ed il male affidandosi alla sua frusta e alla sua magia. Titolo per Ps4 e Xbox One in offerta a 24,99 euro con uno sconto del 62% .

Prezzo Prime Day: 24,99 euro con uno sconto del 62%

