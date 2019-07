Amazon Prime Day 2019: le migliori offerte sulle telecamere di videosorveglianza

Volete tenere sempre sotto controllo la vostra abitazione anche quando siete in vacanza? Ecco allora per il Prime Day sei diversi sistemi di sorveglianza in offerta, per tutte le esigenze; modelli dal costo decisamente contenuto, anche da esterno e ruotabili a 360 gradi per un completo monitoraggio dell'ambiente.

Telecamere Full HD, WiFi, dotate di avanzati sistemi di rilevazione del movimento e facilmente controllabili da smartphone e tablet.

Videocamera Grandangolare D-Link scontata del 42%

Iniziamo la nostra rassegna con la videocamera grandangolare (137 gradi) D-Link DCS-8300LH. Un modello Wi-Fi, con risoluzione Full HD, audio a due vie, slot per Micro SD, registrazione in Cloud gratuita e compatibilità con l’assistente vocale Alexa.

Prezzo Prime Day: 63,99 euro con sconto del 42%

Telecamera di Sorveglianza da Esterno D-Link DCS-8600LH scontata del 37%

D-Link propone in offerta per il Prime Day anche la telecamera da esterno DCS-8600LH. Un modello completo e dalle avanzate funzionalità con risoluzione Full HD, audio bidirezionale, sistema di rilevazione dei movimenti e compatibilità con l’assistente vocale Alexa.

Prezzo Prime Day: 119,99 euro con sconto del 37%

EZVIZ ezCube Pro a soli 29 euro

Se siete alla ricerca di una videocamera di sorveglianza dal prezzo contenuto, ecco la EZVIZ ezCube Pro, proposta per il Prime Day al prezzo di 29 euro con uno sconto del 40%. Un videocamera Full HD, WiFi, con funzione anche di baby monitor, audio bidirezionale e compatibilità con Alexa.

Prezzo Prime Day: 29,90 euro con sconto del 40%

Telecamera di sicurezza da esterno smart EZVIZ scontata del 50%

Da EZVIZ una videocamera da esterno che si distingue per la presenza di una luce stroboscopica ed una potente sirena che si attivano in caso di rilevamento di un intruso. Questa videocamera è anche dotata di due antenne esterne per garantire un'ampia copertura Wi-Fi, una risoluzione Full HD e resistenza a polvere e pioggia. Troviamo, inoltre, lo slot per la MicroSD, la compatibilità con Alexa ed una potente visione notturna fino a 30 metri di distanza.

Prezzo Prime Day: 49,99 euro con sconto del 50%

YI telecamera Wi-Fi da interno a 360 gradi a 48 euro

Da YI la nuova videocamera Dome X ruotabile a 360 gradi tramite l’app dedicata. Un modello dalla complete funzionalità con risoluzione Full HD, notifiche di rilevamento del movimento intelligenti, funzione Timelapse e archiviazione locale ed in cloud.

Prezzo Prime Day: 48,99 euro con sconto del 30%

YI Home Camera 3: a soli 31 euro

Da YI arriva anche la videocamera da interno Home Camera 3 dal design sottile ed elegante, con risoluzione Full HD. Un avanzato modello dotato di tecnologia di rilevamento con Intelligenza Artificiale, accensione programmabile, slot Micro SD e audio bidirezionale.

Prezzo Prime Day: 31,49 euro con sconto del 37%

