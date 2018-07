Prime Day: macchina da caffè, PlayStation 4, e tapis roulant elettrico, i migliori in offerta

Gli sconti sono riservati agli abbonati ad Amazon Prime, che costa 36 euro all’anno (o 4,99 al mese), ma è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni. Il programma permette di ricevere le consegne entro un giorno senza costi aggiuntivi, e comprende altri servizi extra come Amazon Prime Video, per guardare film e serie tv in streaming.

1)Nescafé Dolce Gusto Mini Me (in offerta a 46.99€).

Scopri di più su Amazon.

2)PlayStation 4 Slim 500GB E Chassis, Jet Black + 2° Dualshock 4 (in offerta a 279€).

Scopri di più su Amazon.

3)Tapis Roulant elettrico pieghevole bluetooth( in offerta a 199,99€).

Scopri di più su Amazon.