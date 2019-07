Prime Day Amazon: Cuocipappa scontato del 45%

Il Prime Day continua con tante offerte per i clienti Prime. Amazon, infatti, ha pensato alla cura e al benessere dei più piccoli con tante offerte nella categoria bambini. Dal periodo dello svezzamento in poi, l'alimentazione è molto importante, per assicurare lo sviluppo corretto del bambino, un aiuto fondamentale arriva dal cuocipappa. Il modello della Philips solo per oggi è in offerta a 109,99€ con uno sconto del 45%.

EasyPappa Plus 4-in-1 ti aiuta a preparare con facilità in un unico recipiente, pasti salutari fatti in casa specifici per le esigenze del tuo bimbo.

Puoi decidere di servire la pappa subito oppure di prepararla nel tempo libero e conservarla all'interno del recipiente incluso, riscaldandola successivamente. Il recipiente con capienza di 1000 ml, consente di preparare fino a quattro pasti, che possono essere congelati e serviti quando servono grazie alle pratiche funzioni di scongelamento e riscaldamento.

Per il benessere dei piccoli, bisogna prestare attenzione al metodo di cottura. Per questo la modalità a vapore permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo le proprietà, la consistenza e i liquidi di cottura vengono mantenuti anche quando li frulliamo.

Se vuoi consigli sullo svezzamento e sugli ingredienti più salutari, basta scaricare l'applicazione per avere i suggerimenti della nutrizionista dell'infanzia Emma Williams, ricette innovative e la guida passo passo sulla preparazione dei pasti.

Non vedi l'ora di preparare deliziosi pranzetti al tuo bambino? Clicca qui per avere il cuocipappa ad un prezzo super scontato