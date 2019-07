Offerta lampo per il Prime day 2019: iPhone 8 scontato del 30%

Oggi 15 luglio è iniziato il Prime Day 2019, con le tantissime offerte dedicate ai clienti Prime. Dalla casa alla domotica sono tanti i prodotti spesso irraggiungibili per il prezzo troppo elevato, che ci costringono a rinunciare a quel regalo tanto desiderato dai nostri cari o a quella spesa folle che tanto sogniamo.

Oggi, ma solo per poche ore, è in offerta scontato del 30% il polifunzionale ed elegante iPhone 8. Tante le caratteristiche e qualità garanzia ormai dei prodotti Apple: 256 GB di memoria, resistenza a polvere ed acqua, con un'immersione garantita a massimo un metro di profondità e fino 30 minuti. Per non parlare della fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell'immagine e videocamera FaceTime in alta definizione. Infine Touch ID per l'autenticazione sicura e ricarica wireless (con caricabatterie Qi).

