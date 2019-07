Prime Day Amazon: Video Monitor scontato del 48%

Quando in casa ci sono dei bambini, oltre ad occuparci della loro alimentazione e della pulizia, non dobbiamo sottovalutare la sicurezza. Per non perderli mai di vista anche quando siamo impegnati in altre attività, in soccorso arriva il Video Monitor. Il baby monitor Philips Aven è in offerta a 102,99€ con uno sconto del 48% in occasione del Prime Day e solo per i clienti Prime.

Il baby monitor Philips Avent ti consente di restare sempre collegato al tuo bambino anche se ti trovi in una stanza diversa. Puoi connetterti da qualsiasi ambiente della casa con un semplice clic e rassicurare il piccolo con il suono della tua voce.

Grazie al suono Crystal Clear potrai sentire anche i minimi rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza e decidere il livello di sensibilità del microfono. Ad esempio puoi de ascoltare il piccolo solo quando piange e non mentre emette i suoi vagiti.

Se è particolarmente agitato puoi calmarlo in qualsiasi stanza, azionando semplicemente una delle 5 melodie rilassanti che conciliando il sonno.

Il video monitor ricaricabile ti consente di spostarti liberamente per 10 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica. Con la modalità Eco è possibile ridurre il consumo energetico durante i momenti tranquilli nella cameretta del bambino.

