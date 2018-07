Prodotti per la casa, le offerte in esclusiva per i clienti Amazon Prime

L’attesissimo evento annuale dell’azienda americana dedicato agli acquisti in esclusiva per i clienti Amazon Prime è ormai alle porte. Il 16 luglio vi sembra troppo lontano? Non vedete l’ora di acquistare gli ultimi prodotti per la casa? Niente paura. L’e-commerce ha deciso di farvi un regalo ulteriore. Nei giorni precedenti al Prime Day i clienti iscritti al servizio Prime o quelli che vorranno entrare a farne parte, avranno a disposizione numerosi prodotti. Scopriamo insieme le migliori promozioni che non potete farvi sfuggire.

Le forbici professionali per elettricisti possono essere usate tranquillamente anche dai meno esperti. Gli appassionati di piccoli lavori e del fai da te avranno un alleato dalla loro parte. Disponibile con uno sconto del 39%.

Promozione valida il 13 luglio. Scopri di più su Amazon

Swiffer Dash Button

Con Swiffer Dash Button avremo una casa pulita e spendente in poco tempo. Grazie a questo dispositivo che si basa su un sistema wi-fi puoi ordinare con un semplice bottone i panni cattura polvere, le ricariche per i piumini e per gli spolverini. Disponibile ora con il 60% di sconto.

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon

Finish Dash Button

Se non volete essere costretti a lavare i piatti a mano, la Finish Dash Button è imperdibile. Con il dispositivo potete acquistare ben 9 prodotti della linea lavastoviglie. Pastiglie, detersivo e brillantante non mancheranno mai in casa grazie alla vostra Dash Button. Disponibile ora con il 60% di sconto.

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon

Fairy Dash Button

La Fairy Dash Button è la scelta ideale se amate le cene con gli amici, meno lavare i piatti. Premendo un semplice bottone possiamo avere a casa nostra il detersivo in pastiglia sia nella versione original che silver. Per stoviglie, posate e bicchieri splendenti e puliti. Disponibile ora con il 60% di sconto

Promozione valida dal 13 al 17 luglio. Scopri di più su Amazon