Promozione Amazon.it: due Echo Dot al prezzo di uno

Alexa è anche in grado di comandare gli accessori intelligenti della nostra casa ; si può ad esempio chiedere di accendere la luce del soggiorno o comandare il riscaldamento domestico. Non manca, inoltre, la possibilità di richiedere la riproduzione di un determinato brano musicale presente su Amazon Music, Spotify Premium e Deezer.

Amazon Echo Dot è disponibile in tre eleganti finiture in tessuto antracite, grigio chiaro e grigio mélange ed è dotato delle complete funzionalità di Alexa. Un servizio di assistenza vocale a 360 gradi, in grado di rispondere a numerose tipologie di domande fatte dall’utente. Quesiti o comandi che riguardano, ad esempio, il tempo e le ultime news.

Per chi non conoscesse questo prodotto, si tratta di uno smart speaker elegante e dalle dimensioni ridotte (43 x 99 x 99 mm). Un prodotto che integra un altoparlante da 41 mm, dotato anche di modulo Bluetooth, 4 microfoni a lungo raggio ed ingresso analogico con jack da 3,5mm.