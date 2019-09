Offerte “Riparti alla grande!” Amazon: risparmia fino al 38% sugli smart speaker Echo

Su Amazon arriva l’evento denominato “Riparti alla grande”, con tantissime offerte per il ritorno a scuola e al lavoro.

Evento, dal 2 al 9 Settembre, che include anche tantissime offerte dal mondo della tecnologia come i noti altoparlanti intelligenti Amazon Echo, la camera di videosorveglianza Blink e la Ring Door View Cam, l'innovativa videocamera che sostituisce lo spioncino da portone.



Echo Plus: scontato del 20%

Iniziamo con l’ottimo smart speaker Echo Plus acquistabile con un risparmio di 30 euro ed uno sconto del 20%. Un altoparlante intelligente potente e dall’elevata qualità audio, disponibile in tre diverse colorazioni (antracite, grigio chiaro e grigio mélange). Un prodotto utile anche per il controllo della nostra casa intelligente con Hub Zigbee integrato.

Acquista Echo Plus con uno sconto del 20%

Qui la nostra recensione

Echo Dot: scontato del 33%

Torna su Amazon.it Echo Dot in offerta con uno sconto del 33%. Si tratta del più piccolo smart speaker dotato dell'avanzato assistente vocale Alexa. Un dispositivo dalla costruzione elegante e curata, con dimensioni di 43 x 99 x 99 mm. Un prodotto che integra un altoparlante da 41 mm, dotato anche di modulo Bluetooth, 4 microfoni a lungo raggio ed ingresso analogico con jack da 3,5mm.

Acquista Echo Dot con uno sconto del 33%

Echo Show 5: scontato di 15 euro

In promozione fino al 9 settembre anche Echo Show 5, acquistabile con un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un completo smart speaker, dotato di schermo da 5,5 pollici. Un prodotto elegante, disponibile in tre colorazioni, utilizzabile anche per le videochiamate, per il controllo di telecamere e molto altro ancora.

Acquista Echo Show con uno sconto del 17%

Echo Input: scontato del 38%

Amazon Echo Input è un piccolo accessorio che permette di integrare facilmente l’evoluto assistente vocale Alexa in qualsiasi sistema audio o altoparlante esterno/attivo, tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso o attraverso un collegamento senza fili Bluetooth. Amazon Echo Input vanta dimensioni ridotte (80 x 14 mm), con un design a disco ed è dotato di quattro microfoni utili per captare i comandi vocali provenienti da un qualsiasi punto della stanza.

Acquista Echo Input con uno sconto del 38%

Ring Door View Cam: scontata del 20%

Ring Door View Cam è un prodotto che unisce il classico spioncino da portone ad una videocamera di sorveglianza intelligente collegata ad Internet. Ring Door View Cam integra, infatti, una telecamera Full HD con campo visivo di 180 gradi e visione notturna ad infrarossi, WiFi e alimentazione tramite batteria ricaricabile. Ring Door View Cam ti permette, anche quando sei fuori casa, di vedere, ascoltare e parlare con chi ti fa visita, tramite l’app dedicata. E’, inoltre, in grado di inviare notifiche sul tuo smartphone quando qualcuno bussa alla tua porta, suona il citofono o attiva i sensori di movimento.

Acquista Ring Door View Cam con uno sconto del 20%

Telecamera per la sicurezza domestica Blink scontata del 20%

Concludiamo con la telecamera di sicurezza di Blink (azienda del gruppo Amazon) proposta in offerta con uno sconto del 20%. Camera con risoluzione HD, alimentata a batteria e con archiviazione su cloud gratuita. Videocamera di sorveglianza da interno con WiFi, controllabile tramite l'app dedicata per smartphone.

Acquista la telecamera Blink con uno sconto del 20%