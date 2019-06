Super offerta Amazon: Tv 4K Samsung da 55 pollici a 399 euro

Siete alla ricerca di un Tv 4K di marca dalle elevate dimensioni, ma avete solo un piccolo budget? Ecco allora da Amazon il Samsung UE55NU7170 proposto all’interessante prezzo di 399 euro.

Si tratta di un completo TV da ben 55 pollici con pannello LCD Led e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel, quattro volte superiore rispetto ai modelli Full HD); un televisore ottimo per i contenuti in 4K di Sky, Netflix e per la visione di Blu-ray Ultra HD, dotato anche di supporto all’HDR che consente immagini dai neri più profondi e con bianchi brillanti. Non manca, inoltre, la tecnologia PurColor per colori estremamente realistici.

Un televisore sottile ed elegante dotato, inoltre, di una completa piattaforma Smart TV che include i più noti servizi di streaming video. TV con collegamento WiFi e compatibile con le tecnologie DLNA e mirroring da smartphone. Citiamo, infine, i tre ingressi HDMI, le due porte USB ed il sintonizzatore DVB-T2/C/S2, con speaker stereo da 20 Watt.

Non dimentichiamo le dimensioni con la base, pari a 1238.6 x 792.8 x 261.3 mm, per un peso di 17 KG

Il TV Samsung UE55NU7170 viene venduto e spedito direttamente da Amazon che propone anche altri modelli della stessa serie con pannelli da 43 a 75 pollici.



Scopri di più su Amazon a 399 euro

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!