Nuova Super Offerta Amazon: Echo a 59 euro, scontato del 40%

Dopo Echo Dot scontato a 19 euro (promozione ancora in corso) Amazon propone anche il modello Echo in offerta ad un prezzo di 59,99 euro, con uno sconto del 40%.

Amazon Echo è un altoparlante intelligente dalla buona qualità, ideale per ambienti medio-grandi. Al suo interno troviamo un woofer down-firing da 63 mm ed un tweeter, con un audio omnidirezionale a 360°. Non manca un modulo WiFi ed il Bluetooth per il collegamento diretto a smartphone e tablet.

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di utilizzare due Echo contemporaneamente per un audio stereo e la compatibilità con Echo Sub che incrementa la resa delle basse frequenze.

Amazon Echo è dotato di rivestimento in tessuto, disponibile nelle colorazioni grigio chiaro e grigio mélange, ed ospita l'avanzato assistente vocale Alexa. Un servizio di assistenza a 360 gradi, in grado di rispondere a numerose tipologie di domande fatte dall’utente. Quesiti o comandi che riguardano, ad esempio, il tempo o le ultime news locali proposte dalle testate del Gruppo Citynews come RomaToday o MilanoToday.

Alexa è anche in grado di raccontare fiabe, ordinare una pizza e consente anche di comandare gli accessori intelligenti presenti nella nostra casa; si può ad esempio chiedere di accendere la luce della cucina o la Tv e attivare un condizionatore d'aria. Non manca, inoltre, la possibilità di richiedere la riproduzione di un determinato brano musicale o una playlist presente su Amazon Music e Spotify Premium.

Amazon Echo è attualmente acquistabile in offerta al prezzo di 59,99 euro, con uno sconto del 40%.

