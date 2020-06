Telecamere di sicurezza Amazon Blink scontate fino al 25%

Dopo gli interessanti sconti sulla gamma Echo e sulla Fire Tv Stick, arriva ora una promozione dedicata alle telecamere Amazon Blink scontate fino al 25% e acquistabili a partire da 34 euro.

Avanzate videocamera di sicurezza WiFi per interni ed esterni, ovviamente compatibili con l’assistente vocale Alexa.

Blink Mini: videocamera di sicurezza intelligente per interni a 34 euro

Iniziamo la nostra rassegna dalla nuova Blink Mini, acquistabile a 34,99 euro con uno sconto del 13%.

Blink Mini può registrare video con risoluzione Full HD (1080p) durante il giorno, supporta la visione notturna e offre la possibilità di personalizzare la rilevazione del movimento per zone, così gli utenti saranno avvisati solo dei movimenti che avvengono nelle aree di loro interesse. Camera con archiviazione in cloud e in locale (tramite modulo opzionale), dotata anche di audio bidirezionale.

Blink XT2: telecamera di sicurezza per interni/esterni a batteria scontata del 25%

In offerta anche la Blink XT2: una completa videocamera di sorveglianza per interni/esterni, in offerta a 89,99 euro con uno sconto del 25%.

Blink XT2 vanta una risoluzione fino a 1080p e visione notturna. E’ inoltre priva di cavi, un aspetto che facilita l’installazione all’interno o all’esterno, ed è in grado di registrare fino a 80.000 secondi di video con un singolo set di batterie AA al litio, con un’autonomia stimata di circa due anni.

Offre inoltre la rilevazione dei movimenti, comprese zone di microattività personalizzabili per una rilevazione più precisa e con un numero ridotto di falsi avvisi di movimento.

Ricordiamo, inoltre, l’audio bidirezionale che consente di conversare con chiunque si trovi in casa. Inoltre, Blink XT2 archivia i vostri video gratuitamente sul cloud.

Sistema di telecamere per la sicurezza domestica Blink scontato del 25%

Concludiamo la nostra rassegna con il sistema di telecamere per la sicurezza domestica Blink scontato del 25%. Kit disponibile in diverse varianti, da una a 5 telecamere per interni, acquistabile in promozione a partire da 74,99 euro.

Un completo sistema di sorveglianza per la nostra abitazione a batteria: il sistema di telecamere senza fili è alimentato da 2 batterie AA al litio (incluse) con una durata di 2 anni. I dati vengono inviati dalle telecamere IP via Wi-Fi.

Non manca un completo rilevatore di movimento: non appena rileva un movimento, il sensore integrato nelle telecamere invia una notifica al tuo smartphone tramite Wi-Fi e registra un breve filmato dell’evento, inviandolo poi al cloud.

Archiviazione sul cloud senza costi aggiuntivi: completamente senza fili, senza abbonamenti mensili o contratti.

Infine ricordiamo la semplice installazione fai da te, in pochi minuti. Le telecamere sono facili da montare e da controllare tramite Wi-Fi, grazie alle apposite app per iOS e Android, oppure tramite comando vocale, usando l'apposita Skill Alexa.

