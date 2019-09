Offerte Amazon: console e videogiochi scontati fino al 77%

Per gli appassionati di videogiochi arrivano su Amazon interessanti promozioni su console e titoli per Playstation 4 e Xbox One, scontati fino al 77%.

Offerte appartenenti all’evento “Riparti alla Grande!” che include due interessanti Bundle con Xbox One X, in edizione bianca, e Playstation 4 Slim proposta insieme a 3 giochi ad un prezzo di 249 euro.

Non mancano, inoltre, vari videogiochi in offerta per tutti i gusti, dalle corse di moto di Ride 3 ai titoli dedicati al mondo Lego.