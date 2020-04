Offerte hi-tech: tre utili prodotti per affrontare la quarantena

Dal mondo dell’hi-tech arrivano tre prodotti in offerta utili, non solo, in questo periodo di quarantena.

Dispositivi low cost come il mini proiettore TP-1000 in grado di portare tra le mure domestiche tutta l’esperienza del cinema spendendo solo 59,99 euro. Un modello a batteria e dalle complete caratteristiche capace di proiettare uno schermo fino a 80 pollici.

In promozione anche il Wifi-Boost, un range extender utile ad espandere la nostra rete WiFi domestica, offerto in promozione a 49,99 euro. Un prodotto che consente, ad esempio, di portare Internet in giardino o in un altro piano della nostra casa.

Infine in offerta anche il Germitron 8.0, un dispositivo a luce UV, capace di sterilizzare gli ambienti di casa ed efficace contro batteri, virus, acari e muffa. Un dispositivo a batteria, dal design moderno, acquistabile a 69,99 euro.

Analizziamo ora nel dettaglio le caratteristiche dei tre prodotti.

Proiettore Led TP-1000

Iniziamo la nostra rassegna dal TP-1000: un videoproiettore Led portatile, alimentato a batteria e dalle dimensioni davvero contenute. Forme compatte che lo rendono facilmente trasportabile in qualsiasi borsa.

Un prodotto in grado di portare in casa tutta l’esperienza del cinema, con la possibilità di generare uno schermo grande fino a 80 pollici.

Un videoproiettore, inoltre, facile da usare e dalle complete caratteristiche. Al suo interno troviamo, infatti, un sistema audio e numerose connessioni. Partiamo dall’HDMI che permette di collegare al proiettore vari dispositivi come decoder, console o lettori DVD. Non manca, inoltre, una porta USB ed uno slot per Micro SD, con la possibilità di riprodurre direttamente sul TP-1000 video, foto e musica memorizzati su hard disk o pen drive.

Tra le altre caratteristiche tecniche citiamo la luminosità di 400-600 Lumen, la risoluzione nativa di 320x240 pixel (in ingresso fino a 1920x1080 pixel) e la distanza di proiezione da 1,2 a 3 metri.

Il proiettore Led TP-1000 è realizzato in alluminio spazzolato ed è disponibile in tre diverse colorazioni (giallo, nero e blu) al prezzo scontato di 59,99 euro (prezzo di listino 120 euro).

Acquista qui il proiettore Led TP-1000

Wifi-Boost

Passiamo ora al Wifi-Boost, un range extender che consente di espandere la nostre rete WiFi domestica. Un ripetitore in grado di funzionare con qualsiasi rete WiFi, semplice da installare; basterà infatti collegarlo alla rete elettrica e premere il pulsante WPS sul Wifi-Boost e sul nostro router di casa. Ripetitore WiFi dalle ridotte dimensioni e dotato di antenne integrate.

Un ripetitore WiFi n a 2,4 GHz, con una velocità fino a 300 Mbps, dotato anche di porta Ethernet per il collegamento via cavo di dispositivi come PC, console o decoder.

Il Wifi-Boost può essere acquistato in offerta a partire da 49,99 euro con il 50% di sconto. Due unità sono, invece, proposte a 79,98 euro, mentre il kit con tre Wifi-Boost è disponibile a 89,97 euro.

Acquista qui il Wifi-Boost con spedizione gratuita

Germitron 8.0

Concludiamo la nostra rassegna con il Germitron 8.0; un dispositivo a luce UV in grado di sterilizzare gli ambienti di casa ed efficace contro batteri, virus nell’aria, acari e muffa.

Un prodotto dal design moderno, alimentato da una batteria da 500mAh e con una potenza di 38 W perfetta per ambienti fino a 25mq.

Germitron 8.0 è dotato di un telecomando con cui si può programmare l'azione sterilizzante. Inoltre Germitron 8.0 durante la sua azione, oltre alla luce ultravioletta produce ozono che sterilizza le aree dove la luce non può arrivare.

Concludiamo con le dimensioni del prodotto pari a 165 x 34 mm e il prezzo in offerta di 69,99 euro (spedizione gratuita).

In promozione anche due unità acquistabili a 129,98 euro ed il kit con tre Germitron 8.0 a 179,97 euro.

Acquista qui il Germitron 8.0