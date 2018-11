Rasoio da barba Braun Series 5 scontato oggi del 50%

Tra le numerose promozioni di Amazon per la settimana del Black Friday non mancano i prodotti per la cura della persona. In particolare vi segnaliamo il rasoio da barba elettrico di Braun Series 5 5147s in offerta, solo per oggi, al prezzo di 104,99 euro con uno sconto del 50%.

Si tratta di un completo modello Wet&Dry, adatto quindi per una rasatura a secco o con acqua, schiuma o gel, anche sotto la doccia. Un rasoio progettato per proteggere la pelle, dotato di un avanzato motore AutoSensing capace di rilevare la densità della barba adattando la sua potenza 13 volte al secondo. Ricordiamo inoltre la testina, in grado di muoversi in otto diverse direzioni per catturare i peli anche nelle aree più difficili, e le due lamine SensoFoil con 899 fori che consentono una rasatura fino a 0,058 mm.

Il Braun Series 5 5147s integra inoltre il rifinitore ActiveLift, un pettine radente centrale che cattura i peli distesi e quelli che crescono in direzioni differenti, ed un rifinitore di precisione

estraibile che consente di definire in modo preciso le linee della barba e delle basette.

Questo rasoio ospita infine una batteria agli ioni di litio ricaricabile in un’ora per una rasatura che dura fino a 50 minuti.

