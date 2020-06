Il rasoio da barba elettrico Braun Series 9 in offerta con uno sconto del 50%

Il rasoio da barba elettrico Braun Series 9 è in offerta su Amazon.it a 269,99 €, con uno sconto del 50%, solo per un periodo limitato di tempo: approfittane subito!

Ricaricabile e senza fili, il rasoio da barba elettrico Braun Series 9 si adatta in modo intelligente al contorno e alla densità della barba , può essere utilizzato a secco, con acqua, schiuma o gel ed è impermeabile al 100%, così da poter essere comodamente pulito sotto l'acqua. L'utilizzo senza fili dura più a lungo (60 minuti), con il 20% in più di batteria rispetto al precedente Series 9 , mentre le 10.000 vibrazioni soniche consentono al rasoio di scorrere sulla pelle con facilità, per una rasatura più delicata possibile.

Series 9 9385cc di Braun è un rasoio da barba elettrico efficiente, preciso e delicato, che regala una rasatura ottimale senza sforzi. Progettato, realizzato e prodotto in Germania, raccomandato da GQ e accreditato dalla Skin Health Alliance, questo rasoio elettrico a lamina offre una rasatura profonda e delicata allo stesso tempo, senza compromessi: i cinque elementi di rasatura sincronizzati catturano più peli e consentono una rasatura impeccabile in una sola passata, mentre le 40.000 azioni di taglio radono ogni pelo fino a 0,05 mm e i due pettini radenti centrali specializzati catturano qualsiasi tipo di pelo, rendendo il Series 9 il rasoio più preciso al mondo.

Per un periodo limitato di tempo puoi trovare il rasoio da barba elettrico Braun Series 9 in offerta su Amazon.it a 269,99 €, con uno sconto del 50%: scopriamo di più sulle specifiche e le caratteristiche di questo prodotto.