Realme XT: un completo smartphone a 251 euro

Arriva anche su Amazon il nuovo smartphone XT di Realme (brand del produttore OPPO ); un cellulare per tutte le tasche , dal design elegante e curato, con bordi sottili attorno all' ampio schermo da 6,4 pollici, Full Hd e con tecnologia Amoled .

Today Best raccoglie e giudica in maniera indipendente il meglio dei prodotti di ogni categoria. In alcuni casi possono esserci accordi che garantiscono a Today delle commissioni sulle vendite senza alcuna variazione sul prezzo finale per l'utente.