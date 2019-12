Regali di Natale: le migliori offerte dal mondo della tecnologia

Proseguono le offerte di Amazon in occasione delle festività natalizie e dopo le promozioni dedicate al bricolage arrivano ora interessanti sconti su vari prodotti hi-tech.

In promozione tante idee regalo per gli appassionati di tecnologia come gli auricolari Bluetooth Sennheiser Momentum a 99 euro, scontati del 38%, e un interessante notebook di Acer a 399 euro.

Non mancano regali utili per la nostra casa come telecamere di sorveglianza da interno e da esterno ed un avanzato termostato smart di tado° in grado di farci risparmiare sulla bolletta del riscaldamento.