Regali di Natale: smartphone Motorola scontati fino al 30%

Su Amazon è in corso la Moto Crazy Week: offerte natalizie dedicate agli smartphone di Motorola.

Cellulari Android per tutte le esigenze e per tutte le tasche come il Motorola Moto G7 Plus in offerta a 224 euro, con uno sconto del 30%. Smartphone dotato di un ampio schermo da 6,2 pollici, con bordi sottili e risoluzione Full HD.

In promozione anche il Motorola One Action con Display CinemaVision da 6.3" Full HD+ e tripla fotocamera con Action Cam dedicata.

Di seguito l’elenco completo delle offerte disponibili.