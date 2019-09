Offerte Riparti alla grande Amazon: rasoio elettrico per uomo marcato Philips con 16 accessori scontato del 50%

Il rasoio elettrico Philips MG 7730 è uno dei migliori prodotti proposti da Amazon questa settimana per l’evento Riparti alla grande, con uno sconto del 50%. Versatile e preciso, questo kit per barba, corpo e capelli è dotato di 16 accessori, per soddisfare ogni esigenza. Inoltre, grazie alla tecnologia DualCut, che include due lame aggiuntive, questo rasoio garantisce una precisione eccellente: le lame in acciaio si affilano fra di loro durante la rifinitura, in modo che siano sempre affilate come il primo giorno.



Nella confezione troverai:

1 rifinitore in metallo, per creare linee precise e definite per barba , collo e capelli

in metallo, per creare linee precise e definite per , collo e 1 rifinitore di precisione in metallo, per linee sottili, contorni e dettagli che ti permetteranno di definire o cambiare il tuo stile

di precisione in metallo, per linee sottili, contorni e dettagli che ti permetteranno di definire o cambiare il tuo stile 1 Bodyshaver con sistema di protezione della pelle , per radere qualsiasi zona del corpo, anche le più sensibili, con una precisione fino a 0,5 mm

, per radere qualsiasi zona del corpo, anche le più sensibili, con una fino a 0,5 mm 1 rasoio di precisione, ideale per i contorni di guance, mento e collo dopo la rasatura

di precisione, ideale per i contorni di guance, mento e collo dopo la rasatura 1 rifinitore per naso e orecchie

per naso e orecchie 1 regola capelli con testina ampia (41 mm) per una rasatura graduale dei capelli

con testina ampia (41 mm) per una graduale dei 1 pettine per barba regolabile, da 3 a 7 mm

per barba regolabile, da 3 a 7 mm 2 pettini di precisione per barba

4 pettini per capelli con testina ampia

con testina ampia 2 pettini per radere il corpo

Inoltre, registrando il prodotto sul sito della Philips, avrai gratuitamente l'estensione della garanzia fino a 5 anni totali. Resistente all’acqua, solido ed efficiente, il grooming kit marcato Philips è in offerta su Amazon.it, solo per questa settimana in occasione dell'evento Riparti alla grande, all' incredibile prezzo scontato di 44,90€.

