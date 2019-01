Guida ai saldi online, le offerte migliori nella 'moda donna'

"Quest'anno niente file interminabili e stress per negozi", te lo sei ripromesso. E, allora, via libera ai saldi online. Sui maggiori siti di e-commerce, sugli e-shop dei più noti marchi, i ribassi sono iniziati in contemporanea con quelli degli store in giro per le città. A volte la convenienza è anche maggiore. E vuoi mettere il divertimento e la comodità di inserire nel carrello tutto ciò che vuoi, comodamente dal divano, con un semplice 'click'?

Saldi online, cosa comprare

Attenzione, però, perché i saldi online hanno i loro pregi, ma anche i loro difetti. Il più grande di questi ultimi è la 'dispersività'. In Rete è molto più facile perdere l'orientamento, è più diffuso fare acquisti poco mirati e, spesso, sbagliati.

Proprio per questo abbiamo selezionato alcune offerte di moda femminile in saldo su Amazon che conviene mettere nel carrello, senza il rischio di pentirsi. Perché? Perché la convenienza è reale, perché si tratta di indumenti o accessori di qualità, di marca, sfruttabili anche il prossimo anno. Continua a leggere per saperne di più:

1. Sneakers Adidas Superstar

Andavano di moda nel 2000 e, 19 anni dopo, ancora sono tra le scarpe preferite dai ragazzi e dalle ragazze. Si tratta delle Adidas Superstar W da donna, bianche con tripla striscia oro. Ribassate, su Amazon, del 56% rispetto al prezzo originale, sono delle sneakers che fa sempre comodo tenere in scarpiera. Perfette sotto ad un jeans, ad una tuta e - seguendo le ultime tendenze - anche sotto ad una gonna longuette di velluto o ad un pantalone a zampa basic.

Scopri come acquistarle su Amazon

2. Un paio di Crocs

Un paio di Crocs non stancano mai, d'inverno e d'estate, per stare comodi a casa o per andare al mare. Sono resistenti, non passano di moda e vale la pena acquistarle, soprattutto se ci sono i saldi. Su Amazon sono scontatissime le Crocs Freesail Clog W, disponibili in blu scuro, in verde acqua, in nero, in rosa, in grigio e in altre tonalità con un ribasso che arriva fino all'86%.

Scopri come acquistarle su Amazon

3. Una borsa Kipling

A quale donna non piacciono le borse Kipling, quelle con l'iconico scimpanzè attaccato? Sono capienti, comode, facilmente lavabili. Sono alla moda, casual, ideali per tutti i giorni. E, allora, perché non approfittare dei saldi per portare a casa una comoda borsa Kipling. Amazon ne sconta vari modelli, tra cui la Kipling Art Mini a secchiello, con doppio manico e tracolla regolabile, sui toni del rosso, del nero e del bianco.

Scopri come acquistarla su Amazon

4. Stivaletti UGG

Se sono anni che sogni di aggiungere alla tua scarpiera un paio di morbidi stivaletti UGG con l'interno di pelliccia, approfitta dei saldi. Amazon applica una percentuale di sconto interessante anche su questo modello di calzature. Ribassi dal 20 per cento a salire, in base al numero e al colore desiderati.

Scopri come acquistarli su Amazon

5. Borsa Guess classica

Una borsa classica, di qualità, nera che vada bene su qualunque look è ciò che ogni donna desidera. Chi va sempre di corsa, infatti, non ha tempo di cambiare borsa e desidera un modello versatile, capiente, funzionale, come la borsa Guess Felix, ad esempio, scontata del 55% su Amazon. Total black, dalla forma a trapezio, con doppio manico corto, logo Guess e portachiavi a forma di 'punto interrogativo' annesso.

Scopri tutto su questa borsa su Amazon