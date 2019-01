Scarpe sportive, gli sconti più 'invitanti' online (fino al 70%)

Quando iniziano i saldi, c'è chi parte alla volta dello shopping più sfrenato e chi, invece, ama riflettere e acquistare solo ciò che davvero serve e, soprattutto, solo ciò che davvero conviene.

Bene. A quest'ultima tipologia di 'clienti', vogliamo dire che il periodo dei ribassi è perfetto per acquistare scarpe sportive.

Saldi su scarpe sportive, i consigli

Con i saldi, infatti, le percentuali di sconto sulle sneakers sono sempre abbastanza allettanti. E parliamo di grandi marchi, come New Balance, Puma, Vans e non solo. Andando in giro per negozi, nei grandi centri commerciali, negli outlet delle grandi marche o, più comodamente, online, si possono fare dei veri affari.

Abbiamo dato un'occhiata su Amazon, ad esempio, e selezionato 5 paia di sneakers scontate fino al 70 per cento:

1. Converse Chuck Taylor All Star Unisex

Classiche, sempre di moda, unisex. Parliamo di Converse Chuck Taylor All Star, scontate su Amazon in occasione dei saldi. Disponibili in bodeaux ad un prezzo davvero appetibile, ma anche in altre colorazioni, sono senz'altro un ottimo acquisto. Le sneakers evergreen per eccellenza.

Scopri di più su Amazon a partire da 13,94 euro

2. New Balance Fresh Foam Cruz V2 uomo

Un paio di New Balance consigliate agli appassionati di running. Comode per correre e fare sport al chiuso o all'aperto, queste sneakers sono nere e bianche melange, hanno una forma affusolata, ideale anche sotto al tipico leggings termico dei runners.

Scopri di più su Amazon a partire da 56,24 euro

3. Vans Old School - sneakers basse uomo

Le classiche Vans Old School di tela, da uomo, sono disponibili a meno di 30 euro in questi giorni su Amazon. Si tratta del modello sabbia e blu, con suola bianca, perfetto sotto ad un jeans, ad un pantalone a sigaretta e, con l'arrivo delle stagioni calde, anche sotto ad un paio di bermuda.

Scopri di più su Amazon a 26,82 euro

4. Puma Vikky Platform - sneaker donna

Un paio di sneakers basic, versatili, ideali sotto ad un jeans, ad una tuta e anche sotto ad una gonna sportiva. Si tratta delle Puma Vikky Platform con suola bianca, disponibili in tantissime tonalità dal nero al lilla, dal rosa salmone al celestino.

Scopri di più su Amazon a partire da 20,12 euro

5. New Balance 500 donna

Un paio di comode New Balance da donna, color grigio antracite con dettagli rosa confetto. Molto femminili, confortevoli, perfette per ragazze sportive e sempre in movimento (ma meticolosamente attente alle ultime tendenze).

Scopri di più su Amazon a 32,95 euro