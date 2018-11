Samsung Galaxy S9 scontato per il Black Friday a 469 euro

Tra le numerose offerte disponibili in questi giorni per il Black Friday troviamo anche il noto Samsung Galaxy S9 acquistabile su Amazon.it a 469,98 euro.

Samsung Galaxy S9 è uno dei cellulari top di gamma più apprezzati sul mercato grazie al suo design curato e alle elevate prestazioni.

Uno smartphone dotato di un ottimo schermo SuperAMOLED da 5,8 pollici con risoluzione 2960 x 1440 pixel. Cuore di questo device è il potente processore Samsung Exynos 9810 octa core da 2,8 GHz con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una camera posteriore da 12 MP e anteriore da 8 MP.

Citiamo inoltre la batteria da 3000 mAh e le dimensioni di 147.7 x 68.7 x 8.5 mm per un peso di 163 grammi. Non dimentichiamo, infine, il sistema operativo Android 8 e la possibilità di trasformare questo smartphone in un PC tramite la basetta DeX.

